Governo pede 100 milhões de dólares ao mundo para financiar OGE 2016

O Governo precisa mobilizar cerca de 100 milhões de dólares juntos aos parceiros internacionais, para financiar o Orçamento Geral do Estado para o ano 2016.

Anúncio feito pelo Ministro das Finanças Américo Ramos, quando entregou ao parlamento esta manhã o projecto do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, avaliado em 170 milhões de dólares.

O Governo diz que o projecto do Orçamento Geral do Estado para 2016, pretende impulsionar os sectores vitais para o crescimento da economia, nomeadamente a agricultura, as infra-estruturas, saúde, educação e segurança.

No entanto São Tomé e Príncipe, só consegue financiar cerca de 10% do seu orçamento de Estado, que para o ano 2016, está avaliado em 170 milhões de dólares. O Ministro das Finanças diz que o executivo vai pedir ajuda financeira internacional na ordem de 100 milhões de dólares. «Temos que mobilizar os parceiros entre donativos e empréstimos em cerca de 100 milhões. Muitos deles são recursos que estão em continuidade que já vêm de algum tempo e terão continuidade em 2016», precisou Américo Ramos.

O projecto do orçamento de Estado para 2016, entregue ao parlamento, procura atender também a das maiores expectativas do cidadão comum são-tomense, principalmente funcionário público. O aumento dos salários. «Contempla o aumento salarial. No quadro da concertação social foi definido o salário mínimo que sai de 975 mil dobras para 1 milhão e 100 mil dobras, e haverá aumentos a nível da estrutura salarial que não são grandes, mas algum aumento haverá», sublinhou o ministro.

Tudo indica que ainda em 2015, o projecto do Orçamento Geral do Estado para 2016, será analisado e aprovado pela Assembleia Nacional.

Abel Veiga