Assessor Jéjé contradiz Projecto de Reforma Monetária do Banco Central

Chegou a redacção do Jornal Téla Nón, uma reacção do Assessor Jurídico do Governo, o ex-juiz Augério Amado Vaz, vulgo Jéjé, a respeito do artigo publicado na segunda-feira pelo Téla Nón que trouxe ao conhecimento do público, e pela primeira vez, alguns aspectos da Reforma do Sistema Monetário, empreendida pelo Banco Central, desde Agosto do ano 2015.

Mais ainda, o artigo mostrou que o processo de Reforma do Sistema Monetário em curso, é suportado por um decreto – lei emitido pelo Governo, quando a Constituição da República diz claramente que qualquer reforma monetária tem que ser legislada única e exclusivamente pela Assembleia Nacional.

Na sua reacção nas redes sociais, e que foi enviada a redacção do Téla Nón por um dos leitores do Jornal, o assessor Jéjé, diz a dada altura que «confundir produção de novas notas, com política monetária ou sistema monetário é confundir alho com bugalho. Outrossim, artigo 98º da Constituição da Republica elenca as áreas da competência exclusiva da Assembleia Nacional e essa matéria não está elencada na competência da Assembleia».

O Téla Nón ciente da sustentabilidade documental do seu artigo, prefere não perder muito tempo. Coloca a disposição do leitor uma cópia da capa do Projecto de Reforma Monetária elaborado pelo Banco Central e que está em plena execução, para perceber que o assessor Jéjé, foi as redes sociais para contradizer o próprio Banco Central.

Veja - Capa do Projecto de Reforma Monetária

Se o Projecto do Banco Central é de Reforma Monetária, não será que ele deveria ser legislado no Parlamento como diz a constituição política na alínea J do seu artigo 98?

À seguir a capa, vem o preâmbulo. Nele o Banco Central diz textualmente o seguinte: «A nossa moeda (DOBRA), um dos símbolos da soberania nacional, tem experimentado diversos períodos da instabilidade que pressupõe, da parte da Autoridade Monetária e Cambial, a adopção de mecanismos orientados para o reforço da sua credibilidade, salvaguardando a necessária estabilidade – interna e externa- e, por conseguinte fortalecer a importância e o contributo da mesma no processo de desenvolvimento da economia nacional. Nesse processo o factor oportunidade constitui elemento determinante para a introdução de qualquer REFORMA MONETÁRIA, passível de potenciar ganhos de eficiência mínimos, compatíveis com uma intervenção dessa natureza».

Mais, no ponto número 2 do Projecto de Reforma Monetária, o Banco Central define os objectivos. O Primeiro Objectivo é a «Introdução de nova família da Dobra». Este objectivo descrito no projecto de reforma monetária, realça mais uma grande contradição do Assessor Jurídico Jéjé. Confundir produção de novas notas, com política monetária….», disse o assessor Jejé no seu trabalho de convencimento dos seus correligionários nas redes sociais.

Fica claro que quem está confundido é o próprio assessor jurídico do Governo, porque na verdade o projecto não visa produzir novas notas, de 20 mil ou 50 mil dobras como já aconteceu no passado. O projecto é de reforma, e implica a introdução de uma NOVA FAMÍLIA DA MOEDA NACIONAL. Impõe a redução dos zeros nas notas. Cria por exemplo 200 dobras em notas, que nunca antes existia no mercado financeiro nacional. O parlamento não deve se pronunciar ou legislar sobre isso?

A reforma é tão profunda, que o ponto 3.2 diz que a nova moeda nacional passará a ter outra designação. «Para facilitar a diferenciação entre a actual e a futura família da dobra, será adoptada a designação “nova DOBRA”, abreviadamente nDB, para a nova família de dobras a ser emitida no âmbito desta reforma», precisa o ponto 3.2 do projecto de reforma.

Nos seus escritos nas redes sociais, o assessor Jurídico do Governo, disse ser «inconcebível, que alguém que se diz jornalista possa com bases nalgumas informações avulsas que vai recebendo, produzir pasquins virulentos, com propósito único de tentar denegrir imagem de quem está interessado em mudar o rumo das coisas nas ilhas».

Pois o Téla Nón e o seu director continuarão nesta senda, de dar a conhecer ao público, tudo que lhe interessa saber, sobre o dia-a-dia do país. É estranho que o Assessor Jéjé e os seus correligionários não tenham percebido ainda que os seus ataques de raiva, ao longo dos anos, só reforçam a determinação do Téla Nòn, independentemente das acções de represálias que executam.

O artigo do Téla Nón, que informou pela primeira vez o público são-tomense sobre o processo de reforma da moeda nacional, é para o assessor jurídico do Governo um crime, que merece ser punido. «O artigo de Abel Veiga, já causou ao sistema monetário Santomense, um prejuízo financeira incomensurável e que julgo que o Banco Central tem toda a legitimidade de intentar uma acção judicial nesse sentido».

Abel Veiga nunca fugirá a justiça. Nunca fugirá também da morte caso o assessor Jéjé, venha um dia a determinar isto.

Nunca fugirá porque age sempre de forma sóbria. Porque humildemente foi educado para ser um cidadão. Educado para não cometer crimes. Para não ter nunca que fugir de um país onde residia por causa de práticas criminais.

O Banco Central agiu dentro das suas competências. O Téla Nón nunca pôs isso em causa. No entanto o “Escândalo Espreita” de facto a instituição, porque uma reforma monetária desta envergadura, deve como diz a Constituição Política implicar o Parlamento.

O “Escândalo Espreita” sim porque é importante saber com que suporte legal, o Banco Central efectuou os pagamentos que já foram mencionados no artigo anterior, em mais de 1 milhão de euros, quando o diploma que dá cobertura à emissão da Nova Família de Dobras, não foi ainda promulgado pelo Presidente da República.

São questões que desde a semana passada, antes mesmo da publicação do primeiro artigo, o Jornal procurou contactar a administração do Banco Central, para ficar esclarecido, mas sem sucesso.

Abel Veiga