“A ambição do PM para a usurpação de poderes dos outros órgãos de soberania…”

O Partido PCD, chamou a imprensa para manifestar a sua preocupação face as ambições do Primeiro-ministro Patrice Trovoada em usurpar poderes dos outros órgãos de soberania.

Na conferência de imprensa dada pelo seu Presidente Arlindo Carvalho, em vários outros aspectos políticos e sociais foram aflorados, o PCD, deu o exemplo da reforma monetária executada pelo Governo em Parceria com o Banco Central, como uma das acções claras de usurpação de poderes pelo Primeiro-ministro. «O caso mais recente é o da tentativa da reforma monetária, que o governo assumiu unilateralmente chamando a si competências exclusivas da Assembleia Nacional sem que para tal obtivesse a necessária autorização legislativa. O mais grave ainda é o facto de se ter pago a emissão das notas sem base legal. Qual é a motivação por detrás da tomada de uma decisão de tamanha importância de forma tão camuflada?», interrogou o Presidente do PCD.

Para o PCD a história da reforma monetária, está muito mal contada. «O PCD entende que uma decisão desta natureza, carece de autorização legislativa para o efeito, deve ser precedida de um debate parlamentar e de campanhas de sensibilização da população», precisou Arlindo Carvalho.

O órgão de soberania os Tribunais, também não foge aos tentáculos da intromissão do Governo. «O PCD alerta para a necessidade de prevenir os tribunais de eventuais intromissões do governo na gestão do poder judicial. De resto, como é que se poderá compreender que no Seminário recentemente organizado sobre a reforma dos Tribunais, tenha sido o Primeiro-Ministro a presidir a sessão de abertura e o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, a presidir a sessão de enceramento, estando presentes em ambas sessões o Presidente do Tribunal Supremo e os seus pares? Isto revela no mínimo uma supremacia, de facto, do governo em relação aos tribunais», frisou.

Numa altura em que o país se prepara para realizar as eleições presidenciais, o PCD, recorda que o Tribunal Constitucional, que funciona como tribunal eleitoral, não está composto. «É de sublinhar que um dos elementos que fora indicado anteriormente pela Assembleia Nacional para integrar o Tribunal Constitucional encontra-se jubilado há cerca de três anos. Na legislatura atual, já nessa condição, o mesmo foi eleito pela maioria parlamentar do ADI para o Conselho Superior de Magistratura Judicial mantendo ainda assento no Tribunal Constitucional, o que é ilegal, e inconstitucional. Sendo o tribunal constitucional um tribunal eleitoral superior, não se compreende que as portas das eleições presidências, esse tribunal que é o mais alto órgão do estado para fiscalização das eleições, não esteja devidamente composto, em cumprimento do artigo 132º da constituição. Torna-se necessário compor este Tribunal de forma a garantir a lisura e a transparência de todo o processo eleitoral», detalhou o Presidente do PCD.

Na conferência de imprensa a terceira força política do país, analisou a situação económica e social do país, e deu conta que a degradação das condições sociais da população é bastante acelerada. A falta de energia eléctrica e de água potável, se destaca no rol de situações que se misturam com a paralisia económica.

Para ter mais detalhes lei na íntegra a comunicação do PCD –Conferência de Imprensa

Abel Veiga