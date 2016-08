MLSTP interveio no Congresso do MPLA

Aurélio Martins Presidente do MLSTP, representou o maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe no VII Congresso Ordinário do partido que governa Angola desde 1975, o MPLA.

Na mensagem endereçada aos congressistas do MPLA, e lida na tribuna do congresso pelo Presidente do MLSTP, foram tecidas considerações, sobre a solidariedade e o apoio do povo angolano ao povo de São Tomé e Príncipe. «Temos a certeza que essa solidariedade continuará patente e firme. Quero, por isso, em nome dos dirigentes, militantes, simpatizantes e amigos do MLSTP/PSD, e do Povo de São Tomé e Príncipe em geral, prestar o nosso tributo e reconhecimento ao Camarada Presidente, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS, pela sua sábia liderança, capacidade de diálogo e espírito solidário», declarou Aurélio Martins.

Num momento que crise financeira que flagela as duas nações, o MLSTP, apelou ao reforço da unidade e conjugação de esforços, para juntos vencerem os desafios. « O Povo angolano, sob a liderança do MPLA e do seu líder carismático, Camarada Presidente José Eduardo dos Santos, irá de certeza ultrapassar estas dificuldades pontuais e caminhar, decididamente, no sentido do progresso, do desenvolvimento e do bem-estar económico e social». sublinhou, o Presidente do MLSTP.

