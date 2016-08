STP tem “organizações criminosas com ligações a células que actuam em países estrangeiros”

A denúncia e o alerta nacional foram feitos pelo Comandante Geral da Polícia Nacional nas celebrações no último sábado 27 de Agosto, do 41º aniversário da institucionalização da Polícia de Ordem Publica do país.

O Super Intendente Samuel António, chamou a atenção das autoridades nacionais para o fenómeno do terrorismo que ameaça devastar o mundo e fez saber que São Tomé e Príncipe não está imune. Ao terrorismo juntam-se outras ameaças como o trafico de drogas e de seres humanos, reforçou o Comandante Geral da Policia Nacional.

«A sociedade são-tomense compadece actualmente com a presença de organizações criminosas com ligações a células que actuam em países estrangeiros», denunciou o Super Intendente Samuel António.

O Chefe da Polícia Nacional, prosseguiu. «Importa referir que o perfil do homem são-tomense está a mudar, pelo que é cada vez mais notória a presença de são-tomenses envolvidos em situações de crime organizado».

Uma sociedade em mutação e marcada segundo a polícia pelo aumento da criminalidade. «Uma sociedade onde acentua-se a degradação dos valores morais e civilizacionais com repercussão para o aumento do crime, pondo em causa a autoridade do Estado e o normal funcionamento das instituições democráticas», frisou o super intendente.

Por tudo isso Samuel António apelou as autoridades nacionais a encararem a segurança interna como uma prioridade para o desenvolvimento sustentável do país.

No seu discurso por ocasião do 41º aniversário da institucionalização da Polícia Nacional, o Comandante Geral, considerou como uma honra a presença do Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Manuel Pinto da Costa.

O dia da polícia terá sido o último acto público do Presidente Manuel Pinto da Costa que não discursou na cerimónia que decorreu nas instalações da polícia.

Abel Veiga