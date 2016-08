Evaristo vai ao Palácio do Povo esta quarta – feira

Pelo que o Téla Nón apurou será o momento marcante dos preparativos em curso para a investidura do novo Presidente da República no dia 3 de Setembro.

Informação recolhida pelo Téla Nòn indica que o Presidente Eleito Evaristo de Carvalho, será recebido esta quarta feira por volta das 11 horas no Palácio do Povo pelo Presidente da República Cessante Manuel Pinto da Costa.

Questões ligadas a passagem de pasta e da investidura de Evaristo de Carvalho na praça pública, coisa inédita no processo democrático são-tomense, poderão marcar a conversa entre o terceiro e o quarto Presidente de São Tomé e Príncipe nos últimos 26 anos de democracia plural.

O processo de transferência de pastas e de responsabilidades, se estenderá também ao sector administrativo da presidência da república. O Téla Nòn sabe que Domingos Boa Morte, mandatário da candidatura de Evaristo Carvalho, também se reunirá na quarta-feira por volta das 15 horas no Palácio do Povo, com o Chefe da Casa Civil do Presidente Cessante, o Jurista Amaro Couto.

O primeiro encontro entre Pinto da Costa e Evaristo Carvalho, a sós e livre da influência de qualquer autoridade conflituosa, poderá talvez facilitar a participação do Presidente Cessante na cerimónia de Investidura do seu sucessor, como tradicionalmente acontece no país desde 1991.

Tudo porque no último fim-de-semana, Pinto da Costa que visitou uma das suas obras de escultura numa exposição pública realizada na Praça da Independência, declarou que até aquele momento não tinha sido convidado para a cerimónia de investidura do novo Presidente da República. «Se os convites chegarem a tempo, vamos ver a decisão que vou tomar», declarou Pinto da Costa.

Pinto da Costa e Evaristo Carvalho foram antigos camaradas na luta pela independência nacional, e continuaram camaradas nos primeiros anos da independência nacional no seio do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe. Pode ser que o diálogo desta quarta – feira entre as duas figuras maduras e com responsabilidade na história do país, evite a ausência, e expulse a ira e os ressentimentos que geraram na mente de alguns, o discurso da queda “do Poder dos Colonos Negros” .

Abel Veiga