Gabão a ferro e fogo após as eleições prova que STP é diferente na África Central

São Tomé e Príncipe e o seu povo são diferentes em termos de exercício democrático ordeiro e pacífico no contexto da África Central. Não é em vão que durante a recente polémica eleitoral nas eleições presidenciais, o mundo se manifestou preocupado com o que se passava nas ilhas verdes do golfo da Guiné, que foram sempre um exemplo de liberdade, transparência e justiça na realização dos actos eleitorais.

Mesmo com toda polémica e muitas dúvidas sobre a transparência do acto eleitoral de 17 de Julho último, nas cabeças de uns e outros, a paz que é uma das maiores riquezas de São Tomé e Príncipe, não foi abalada. As decisões do Tribunal Constitucional, muito contestadas pelos candidatos que se sentiram prejudicados nas eleições de 17 de Julho, acabaram por ser acatadas em obediência a democracia.

Os são-tomenses, terão ferido uns aos outros nas últimas eleições, e insistem em continuar a ferir uns aos outros, com rancores, ódios, invejas, etc etc, mas sem tiros, sem derramamento de sangue. A polémica eleitoral de 17 de Julho, foi uma autêntica bomba, que só a recusa dos são-tomenses à violência, evitou a sua deflagração. Como sempre ninguém morreu e cá estamos todos. São Tomé e Príncipe e o seu povo são diferentes na África Central.

No vizinho Gabão, bastou a comissão eleitoral nacional anunciar os resultados provisórios das eleições presidenciais do último sábado, que deram vitória ao Presidente Aly Bongo com vantagem de apenas 5 mil votos sobre o líder da oposição Jean Ping, para o país vizinho viver uma situação de quase guerra civil.

A Assembleia Nacional foi incendiada logo após o anúncio dos resultados provisórios. A Guarda Presidencial entrou em acção e assaltou a sede de campanha de Jean Ping, alegadamente para deter homens armados, tendo feito 2 mortos e vários feridos. «O povo gabonês está em perigo. É preciso virem nos ajudar contra o clã Bongo», declarou Jean Ping.

Antes da divulgação dos resultados provisórios, o candidato Jean Ping, ex- ministro dos negócios estrangeiros do Gabão, que desempenhou também as funções de secretário executivo da União Africana, havia anunciado a sua vitória nas eleições presidenciais.

Os seus apoiantes que desde quarta – feira saíram as ruas da capital Libreville e da cidade económica de Port – Gentil, denunciam fraude nas eleições presidenciais, que deram vitória tangencial ao Presidente Aly Bongo, herdeiro do seu pai Oumar Bongo na presidência do Gabão. A família Bongo governa Gabão há mais de 50 anos.

Segundo os resultados provisórios Aly Bongo arrecadou 49,8% dos votos contra 48,23%) de Jean Ping.

Bastou este anúncio de resultado para confrontos tomarem conta do país vizinho. Recentemente São Tomé e Príncipe, assistiu a sua CEN anunciar vitória de um candidato presidencial na primeira volta, e algumas horas depois a dar o dito pelo não dito, tendo ainda por cima denunciado que houve falhas gravíssimas e repetitivas no acto eleitoral.

Sem motins, sem confrontos, tudo caminhou em paz. São Tomé e Príncipe foi e continua a ser um exemplo singular de democracia e paz, a seguir por toda África.

Abel Veiga

