Evaristo Carvalho confiante e tranquilo para iniciar o mandato presidencial

Confiança e tranquilidade foram manifestadas pelo Presidente da República Eleito, Evaristo Carvalho, após encontro com o Presidente da República Cessante Manuel Pinto da Costa.

Um encontro solicitado por Pinto da Costa e que segundo Evaristo Carvalho, serviu para dar início ao processo de passagem de testemunho. «Iniciamos neste encontro o processo de passagem de testemunho», declarou.

O encontro a porta fechada no Palácio do Povo, permitiu ao Presidente Eleito, sentir que vai trocar de cadeira com Manuel Pinto da Costa na cerimónia da sua investidura que terá lugar na praça da independência. «O convite para a cerimónia de posse não depende do Presidente Eleito, é responsabilidade da Assembleia Nacional Mas estou certo que o Presidente Pinto da Costa estará presente» assegurou Evaristo Carvalho.

Evaristo Carvalho conhece e muito bem os cantos do Palácio do Povo. Fez questão de explicar isso mesmo. «Foi uma conversa entre dois homens que se conhecem muito bem. Fui colaborador de Pinto da Costa, aliás não só Pinto da Costa mas sim de todos os Presidentes. Conheço bem o Palácio do Povo, fui o primeiro director deste palácio depois da independência nacional, foi uma conversa amigável, amena, pessoal, sem qualquer problema», pontuou.

Abel Veiga