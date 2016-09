Programa de cooperação com Portugal passa a ser estratégico

Esta quarta – feira os Governos de São Tomé e Príncipe e de Portugal assinam o novo programa de cooperação para os próximos 5 anos. Um programa que passa a ter a designação “Estratégico”, e que pretende reforçar a cooperação bilateral em sectores estruturantes para o desenvolvimento.

Teresa Ribeira, Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal que está no arquipélago, para assinatura do acordo, visitou alguns projectos financiados pela cooperação portuguesa. A unidade de telemedicina instalada no quadro da cooperação bilateral, é uma mais-valia que realça o sucesso da cooperação no domínio da saúde. «Um avanço extraordinário», declarou a secretária de Estado de Portugal.

O primeiro programa estratégico de cooperação entre Portugal e os países de expressão portuguesa em África vai ser assinado na quarta – feira. Envolve 57,5 milhões de euros, e dá prioridade aos sectores estruturantes para o desenvolvimento como a educação e a saúde. «Continuará a pautar-se por benefícios mútuos tanto para São Tomé e Príncipe como para Portugal», referiu Teresa Ribeira.

A cooperação técnico militar entre os dois países continua a ser prioridade, e o programa estratégico estende-se para os sectores da energia e do ambiente, e da promoção do empresariado. O programa estratégico contempla segundo a secretária de Estado dos negócios estrangeiros e da cooperação de Portugal, a capitalização do sector privado.

