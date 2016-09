PR promete agir para melhorar a postura ético-moral as FASTP

O Juramento de bandeira dos novos soldados das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, foi o primeiro acto público do Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas Evaristo Carvalho, após a sua investidura no dia 3 de Setembro.

6 de Setembro é o dia das Forças Armadas. 41 anos após a sua institucionalização, o Presidente da República, chamou a atenção dos militares para a evolução constante que se regista no mundo. «Por conseguinte a instituição forças armadas não pode ficar indiferente a esta mudança. È necessário repensar com a necessária ponderação o papel das nossas forças armadas no século XXI em que vivemos», declarou Evaristo de Carvalho.

.No campo do quartel do morro, o Chefe de Estado, disse que as forças armadas devem ser mais interventivas. O reforço das relações de cooperação com as forças armadas da sub-região da África Central e no seio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa é uma prioridade.

Por outro lado, as forças armadas devem volver mais com a sociedade civil, «criar sinergias para o desenvolvimento. A instituição militar não pode ser vista como uma ilha dentro do Estado», frisou.

Evaristo Carvalho prometeu tudo fazer «para que as forças armadas melhorem a sua postura ético-moral»..

Mais ainda «contem comigo para todas as diligências necessárias para que dentro dos recursos que a República dispõe e dentro do espírito republicano, sejam sempre colocados a disposição das forças armadas os meios para o cumprimento da sua missão», concluiu.

Confira mais pormenores do discurso do Presidente da República no acto de juramento de bandeira de novos soldados, que marcou os festejos do dia das forças armadas.

Téla Nón