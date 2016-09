STP ainda não foi condenado pelo Tribunal Arbitral Internacional

É a conclusão a que chegaram alguns juristas são-tomenses após tradução adequada e devida análise da decisão do Tribunal Arbitral Internacional com sede em Holanda, em relação ao caso do navio Duzgit Integrity, de bandeira maltesa e que foi capturado nas águas nacionais em Março do ano 2013.

Foi enviado para o correio do Jornal Téla Nón a partir de Holanda, uma cópia da decisão tomada pelo colectivo de juízes e uma nota de imprensa do referido tribunal.

Na decisão o colectivo de 3 juízes diz o seguinte :

«O Tribunal concluiu unanimemente que as medidas tomadas por São Tomé a 15 de Março de 2013, apresando o navio, requerendo ao comandante que viesse a terra explicar as circunstâncias e impondo a multa (IMAP), cabem perfeitamente no exercício, por parte de São Tomé, da implementação da sua jurisdição legal».

Mais ainda «O Tribunal concluiu que o navio Duzgit Integrity não obteve a necessária autorização prévia necessária, nos termos da legislação são-tomense, para efectuar a pretendida transferência de carga para outro navio».

No entanto acrescenta o documento que «o Tribunal concluiu, por maioria, que, tomadas em conjunto, outras sanções impostas por São Tomé – a prolongada detenção do comandante e do navio, as sanções monetárias e a confiscação de toda a carga, não podem ser consideradas proporcionais tendo em conta a ofensa original».

No ponto 316, o Tribunal Arbitral Internacional, descreve que as autoridades de Malta, exigem o pagamento de uma indemnização na ordem de 12.21.796,84 dólares, em consequência das medidas desproporcionais adoptadas pelo Estado são-tomense após a captura da embarcação que fazia transbordo de combustíveis nas águas nacionais.

O documento deixa claro que o tribunal considerou justas as queixas e reivindicações apresentadas pelo Estado de Malta, em representação do navio petroleiro Duzgit Integrity.

No capítulo das decisões tomadas pelo Tribunal, destaca-se o ponto 342 e as suas respectivas alíneas :

DECISÃO

342. À luz do exposto, o Tribunal:

a. DECIDE, por unanimidade, que tem jurisdição sobre o presente litígio;

b. DECIDE, por unanimidade, que os pedidos de Malta são admissíveis;

c. CONSIDERA, por maioria, que São Tomé violou o artigo 49 (3) da Convenção;

d. CONSIDERA, por maioria, que Malta tem o direito de exigir a reparação em relação aos pedidos, listados no parágrafo 333, em uma nova fase do presente processo;

e. DECIDE, por unanimidade, que as despesas do tribunal deverão ser repartidas em partes iguais pelas partes nos termos do artigo 7 da Convenção;

f. DECIDE, por unanimidade, que as partes devem suportar as respectivas despesas legais;

g. É negado provimento, por unanimidade, a todas as outras reivindicações.

A alínea D, do capítulo das decisão do Tribunal Arbitral, confirma a conclusão chegada pelos juristas que nos últimos dias analisaram os dois documentos, que foram enviados à redacção do Téla Nón. Diz o ponto D que o Tribunal Arbitral dá a Malta o direito de exigir reparação em relação aos pedidos, entenda-se também a indemnização, «em uma nova fase do presente processo».

Prova evidente de que o processo não está concluído. O Estado são-tomense, pode ainda esgrimir argumentos em sede de arbitragem, propor e negociar propostas de soluções vantajosas. Segundo a leitura dos juristas, ainda não há nenhuma condenação efectiva decretada contra o Estado são-tomense para o pagamento, por exemplo da indemnização exigida por Malta que ascende os 12 milhões de dólares.

Outra nota importante que o Téla Nón destaca neste caso, tem a ver com o posicionamento de um dos juízes, de nome Judge James L, Kateka. «Juiz Kateka anexou um parecer divergente em que ele discordou com a conclusão da maioria que São Tomé violou o Artigo 49 da Convenção. Juiz Kateka afirmou, nomeadamente, que cada pena imposta por São Tomé deve ser considerado em seu próprio mérito, e no contexto das suas circunstâncias particulares e à gravidade da violação. Juiz Kateka discordou com a conclusão da maioria que Malta tinha o direito de exigir reparação em uma fase posterior do processo», refere o documento.

Após a detenção do navio nas águas nacionais, o Tribunal de São Tomé e Príncipe, julgou e condenou membros da tripulação do navio, e a empresa proprietária do mesmo, e ordenou a venda em proveito de São Tomé e Príncipe do combustível que se encontrava na embarcação. O então governo de Gabriel Costa, acatou a decisão do Tribunal Soberano de São Tomé e Príncipe.

Mas o actual Governo já anunciou que os responsáveis pela acção do Estado são-tomense contra o navio em Março de 2013, deverão agora ser levados a justiça.

Note-se que Malta apresentou queixa contra o Estado são-tomense em 22 de Outubro de 2013. O Tribunal Arbitral foi constituído em 13 de Março de 2014. O seu pronunciamento aconteceu a 5 de Setembro.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor a nota de imprensa enviada ao correio do Jornal assim como a decisão devidamente subscrita pelos 3 juízes. Os documentos estão em língua inglesa. O Téla Nón coloca também uma cópia da nota de imprensa traduzida para português.

Abel Veiga

