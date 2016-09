Gabão – Ali Bongo é investido no meio de grande suspeição internacional

4 dias depois do Tribunal Constitucional do Gabão ter validado a sua reeleição ao cargo de Presidente da República para um mandato de 7 anos, Ali Bongo, é investido esta terça feira no cargo .

Após umas eleições bastante polémicas e marcadas por irregularidades denunciadas pelos observadores internacionais e por vários parceiros internacionais do Gabão, o Tribunal Constitucional do país, divulgou os resultados definitivos dando ao Presidente Ali Bongo, 50,66% dos votos contra 47,24% para o seu adversário Jean Ping, líder da oposição gabonaesa.

Os observadores eleitorais enviados pela União Europeia reagiram a decisão do Tribunal Constitucional do Gabão. «A missão de observação eleitoral lamenta que o Tribunal Constitucional do Gabão não tenha estado a altura de rectificar de maneira satisfatória as anomalias regista na contagem dos votos», afirmou Marya Gabriel, chefe da equipa de observadores da Uniõ Europeia.

A União Europeia, através dos seus observadores que acompanharam todo o processo eleitoral e as eleições de 27 de Agosto último, reforçou que « dúvidas muito graves sobre os resultados eleitorais no Haut – Ogooué(feudo eleitoral da família Bongo), não foram apuradas de forma satisfatória».

Jean-Marc Ayrault,, ministro dos negócios estrangeiros da França, considerou que a decisão do Tribunal Constitucional do Gabão, não teve em conta as inúmeras irregularidades verificadas. «A França constata que a análise do recurso não permitiu dissipar todas as dúvidas», afirmou o Chefe da Diplomacia francesa.

Abel Veiga