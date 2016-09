PGR foi interpelado sobre a solicitação de investigação às declarações de Patrice

Jornalistas da imprensa independente, aproveitaram a presença do Procurador-geral da República, Frederique Samba num evento público nesta semana, para interpela-lo sobre a exposição que a Associação dos Jornalistas de São Tomé e Príncipe entregou lhe endereçou, a pedir investigação sobre a suspeição lançada pelo Primeiro-ministro Patrice Trovoada de que um jornalista independente teria recebido arma de guerra na presidência da República.

O Procurador Geral disse que a solicitação interposta pela Associação dos Jornalistas no Ministério Público vai ter o seu tratamento próprio e que o Procurador responsável pelo caso fará uma intervenção quando houver uma decisão.

No dia 21 de Setembro a Associação de Jornalistas de São Tomé e Príncipe, depositou uma exposição no Ministério Público, pedindo esclarecimento sobre as declarações feitas pelo Chefe do Governo.

Abel Veiga