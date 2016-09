Governadora do Banco Central informou o PR sobre o plano de reformas para lidar com a crise

Maria do Carmo Trovoada Silveira, Governadora do Banco Central, reuniu-se com o Presidente da República Evaristo Carvalho, para informar o chefe de Estado sobre as grandes questões que afligem o sistema financeiro nacional e a situação particular do Banco Central.

Uma situação difícil segundo a Governadora do Banco Central, cuja a solução passa por reformas imediatas. «Eu vim falar particularmente da reforma do sistema financeiro que é um projecto que vamos desenvolver nos próximos 2 anos, que consiste num conjunto de medidas para melhorar a eficácia do sector financeiro, para melhorar o ambiente de negócios do sistema financeiro, o que pressupõe um conjunto de reformas quer ao nível da legislação em vigor quer a nível dos procedimentos com vista a tornar mais eficaz a actividade no sector financeiro», declarou Maria do Carmo Trovoada Silveira após reunião com Evaristo Carvalho.

O impacto da crise financeira internacional sobre a economia são-tomense é patente. «Há uma escassez de recursos, um conjunto de dificuldades. Torna-se necessário um conjunto de medidas estruturais para lidar com essas vulnerabilidades», precisou.

Note-se que uma equipa do FMI que esteve recentemente no país para avaliar o desempenho macroeconómico, considerou que a economia nacional está razoavelmente sólida, mas que as autoridades têm que se conter no que concerne ao endividamento público. O FMI recomendou também o Governo a conter as despesas.

Reforço das capacidades na recolha de impostos é outra necessidade segundo o FMI, para aumentar as receitas internas.

Abel Veiga