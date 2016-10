CEN manifesta-se surpreendida com a celeridade e transparência das eleições em Cabo Verde

Numa nota de imprensa enviada a redacção do Jornal Téla Nón e assinada pelo seu Presidente Alberto Pereira, a Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe, diz foi convidada para acompanhar as eleições presidenciais em Cabo Verde realizadas no dia 2 de Outubro.

Alberto Pereira que chefiou a delegação da CEN, diz que teve oportunidade de percorrer diversas mesas de voto nas ilhas de Santiago e São Nicolau. No seguimento do processo eleitoral em Cabo Verde, a CEN de São Tomé e Príncipe, visitou o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação de Cabo Verde e o Data Center Cabo-verdiano.

Duas bases tecnológicas que desempenham papel determinante no processo de divulgação dos resultados provisórios das eleições em Cabo Verde. «A delegação são-tomense ficou surpreendida com a rapidez e transparência com que todo o processo de divulgação dos resultados eleitorais decorrem em Cabo Verde», refere a CEN.

Segundo ainda a nota de imprensa da CEN, a referida plataforma que garante transparência e rapidez ao processo eleitoral cabo-verdiano, «poderia ser muito útil na credibilização dos resultados eleitorais em São Tomé e Príncipe», precisa o documento assinado por Alberto Pereira.

A CEN anuncia por outro lado que «irá tudo fazer para que muito brevemente São Tomé e Príncipe possa contar com a consultoria técnica e a colaboração do NOSI de Cabo Verde, no desenvolvimento de soluções similares para a divulgação de resultados provisórios nos futuros pleitos eleitorais em São Tomé e Príncipe», conclui a nota de imprensa da CEN.

Abel Veiga