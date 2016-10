Tó Zé e a UMPP revelam crescimento da ilha do Príncipe nos últimos 10 anos

Desde o ano 2006 que o poder político na ilha do Príncipe saiu das mãos do partido MLSTP, e concentrou-se na UMPP. Um movimento da sociedade civil que congregou gentes de todas as sensibilidades políticas na região autónoma do Príncipe, e que se transformou na força política dominante na ilha.

José Cardoso Cassandra, vulgarmente conhecido por Tó Zé, nome que por sinal gosta mais de ser chamado, se afirmou desde 2006 como líder da UMPP e consequentemente da ilha do Príncipe, tendo conquistado maiorias absolutas consecutivas nas sucessivas eleições regionais realizadas no Príncipe.

Tó Zé e a UMPP, fizeram o balanço dos 10 anos de mandato, e chegaram a conclusão que Príncipe cresceu. «Há 10 anos as receitas no contexto regional não ultrapassavam os 600 milhões de dobras. Hoje 10 anos depois, as receitas ultrapassam os 50 mil milhões de dobras», afirmou.

Crescimento das receitas internas da região autónoma justificadas também com a política de atracção de investimentos levada a cabo pelo Governo Regional. Uma acção política no quadro da autonomia administrativa que para a sua materialização não faltou choque entre o Governo da Região do Príncipe e o Executivo Nacional baseado em São Tomé.

O acordo de investimento assinado pelo Governo de Tó Zé, com o grupo privado sul-africano HBD, que permitiu o desenvolvimento em curso de turismo ecológico no Príncipe, é um exemplo. Um projecto que permitiu a modernização de infra-estruturas fundamentais como o aeroporto do Príncipe, e que contribuiu para a certificação da ilha como Património da Biosfera da UNESCO, gerou na fase inicial, choque político com o poder central de São Tomé. A determinação do Governo Regional apoiado pelo povo da ilha, na defesa do destino por eles escolhido, acabou por dar vitória ao Príncipe.

Segundo Tó Zé Cassandra, a atracção de investimentos privados para o Príncipe, ditou «a diversificação da economia regional e sobretudo o aumento da receita fiscal no contexto regional», frisou.

No sector da educação, o parque escolar da ilha do Príncipe cresceu, para dar resposta a política do Governo Regional de aposta em primeiro lugar no homem, na sua formação. «Conseguimos 14 centros escolares e jardins-de-infância. A nível da saúde construímos vários postos sanitários em várias comunidades», acrescentou, Tó Zé.

Nos últimos 10 anos, 80% do território habitado da ilha do Príncipe passou a ter acesso a energia eléctrica.

Com pouco mais de 7 mil habitantes, o Governo Regional e o povo do Príncipe escolheram a protecção da sua exuberante e diversificada riqueza natural, como destino para progredir através do turismo ecológico, e a produção de matéria-prima biológica como o cacau.

Na ilha onde habitam espécies de plantas e animais únicos no mundo, o Governo regional considera que o progresso alcançado nos últimos 10 anos, poderia ser mais expressivo caso a ilha maior São Tomé, não fosse abalada por tantas crises políticas nos últimos anos.

O poder regional do Príncipe, conviveu com 6 Primeiros-ministros da República, e conheceu 7 Ministros das Finanças da República nos últimos 10 anos.

Abel Veiga