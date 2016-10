Governo vai nomear Comandante do Exército

Sob proposta do Governo o Presidente da República Evaristo Carvalho, reuniu esta manhã o Conselho Superior de Defesa Nacional. O Governo propôs ao Conselho Superior de Defesa a nomeação de um Comandante para o Exército são-tomense, e a promoção de 3 oficiais a patentes superiores.

O Coronel João Bexigas, porta-voz do Conselho Superior de Defesa Nacional, disse a imprensa que o cargo de Comandante do Exército, esteve há muito tempo em vagatura. Sem avançar o nome do oficial proposto pelo Governo para comandar o exército, o porta-voz, esclareceu que as forças armadas são-tomenses estão divididas em dois ramos. O Exército e a Guarda Costeira.

João Bexigas explicou também que segundo a lei, o comandante do exército tem que ter a patente de Coronel.

Tudo indica que entre os 3 oficiais que serão promovidos a patentes superiores, sob proposta do Governo, um deles ascenderá a patente de Coronel, para assim passar a comandar o exército nacional.

A Guarda Costeira é comandada pelo Capitão-de-fragata Idalécio João.

No que concerne ao exército o Téla Nón recorda que este ramo das forças armadas perdeu o seu comandante desde Fevereiro de 2014. Altura em que foi desencadeado um movimento de insubordinação no seio do exército. Os militares desobedeceram a ordem dada pelo então Comandante, no sentido de irem ao aeroporto internacional prestar honras ao ex-presidente da República que naquela altura se ausentava do país.

Abel Veiga