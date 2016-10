Remodelação do Governo faz cair 4 ministros

Numa nota de imprensa do Governo, que saiu a rua na tarde de sexta – feira, é dito que o Primeiro-ministro Patrice Trovoada, remeteu uma carta ao Presidente da República Evaristo Carvalho, na qual consta a proposta do Governo Remodelado. A proposta de Patrice Trovoada anuncia o afastamento de 4 ministros do actual do Governo. O destaque vai para os ministros dos negócios estrangeiros Salvador dos Ramos e Agostinho Fernandes.

A remodelação do décimo sexto Governo constitucional, tira Salvador dos Ramos do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e avança com o nome de Urbino Botelho, quadro do ministério dos negócios estrangeiros que no passado exerceu as funções de embaixador de São Tomé e Príncipe no Gabão.

Agostinho Fernandes deixa o Ministério da Economia e da Cooperação Internacional. Os sectores tutelados por Agostinho Fernandes passam para Américo Ramos, que dirige um super ministério designado Ministério das Finanças, Comércio e da Economia Azul.

Carlos Stock, foi afastado do ministério da defesa e do mar. Ministério que também deixa de existir na nova estrutura do Governamental, e funde-se com o Ministério da Administração Interna. Arlindo Ramos recebe assim o pelouro da Defesa que se junta a Administração Interna.

Carlos Gomes, cai do ministério do emprego e assuntos sociais e para o seu lugar Patrice Trovoada propõe Emílio Lima.

O sector da justiça que desde Fevereiro passado funciona sem um ministro, após a demissão de Roberto Raposo, vai ser tutelado por Ilza Amado Vaz, até agora directora das alfândegas de São Tomé e Príncipe. A remodelação governamental criou o Ministério da Justiça Administração Pública e Direitos Humanos.

O Ministério da Educação, Cultura, e Ciência ganhou a pasta de Comunicação. Olinto Daio continua a ser o ministro, agora com as mãos também na Comunicação.

A Nota do Governo, justifica a remodelação, com necessidade de reduzir o número de ministérios e a necessidade de contenção das despesas públicas.

Abel Veiga