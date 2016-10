Ministros afastados por Patrice “rejeitaram” investidura dos seus substitutos

Os 4 ex-ministros que foram afastados do décimo sexto governo constitucional liderado pelo Dr. Patrice Trovoada, não marcaram presença hoje no Palácio do Povo, na cerimónia de investidura dos três novos ministros e dos ministros detentores de pastas remodeladas.

No salão nobre do Palácio Presidencial, foram notórias as ausências de Agostinho Fernandes, ex-ministro da Economia e da Cooperação Internacional, Salvador Ramos, ex Chefe da Diplomacia são-tomense (Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades), Carlos Stock ex-ministro da Defesa e do Mar e de Carlos Gomes antigo ministro do Emprego e dos Assuntos Sociais.

O Líder, Patrice Trovoada, que assistiu o juramento dos novos ministros e dos titulares de pastas remodeladas, disse que os novos ministros têm bastante experiência, conhecem a realidade do país e a administração do Estado. «Por isso estou convencido que esta remodelação não vai trazer nenhuma quebra no ritmo do governo e vamos continuar assim até o fim da legislatura para o bem de São Tomé e Príncipe», afirmou o líder da república.

Ilza Amado Vaz ex-Directora das alfândegas jurou por sua honra cumprir as leis e fazer cumpri-las. É a nova ministra da Justiça, da Administração Pública, e dos Direitos Humanos. Mesmo juramento prestaram os novos ministros Emílio Lima do Emprego e dos Assuntos Sociais e Urbino Botelho dos Negócios Estrangeiros e Comunidades.

Américo Ramos, que a remodelação ofereceu o super ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul, também teve que jurar, assim como Arlindo Ramos que doravante dirige todas as forças de defesa e segurança do país, e Olinto Daio que viu a remodelação reforçar o seu ministério da educação, cultura e ciência, com a comunicação social.

Todo juramento foi feito diante do Presidente da República Evaristo Carvalho.

O Ministro Olinto Daio que a partir de 2012, participou no lançamento da primeira televisão privada on line em São Tomé e Príncipe, deverá aplicar a sua experiência privada na melhoria do funcionamento dos órgãos estatais de comunicação social, quiçá devolvendo a liberdade e a pluralidade perdidas. Nos últimos 2 anos os órgãos de comunicação social do Estado, estiveram nas mãos sufocantes da segunda figura do Governo, o Ministro da Presidência, Afonso Varela.

