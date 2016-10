Adeus ao embaixador do Brasil em STP

osé Carlos Leitão, embaixador do Brasil em São Tomé e Príncipe desde o ano 2012, termina a sua missão no arquipélago são-tomense e segue rumo a outro arquipélago lusófono, desta vez Cabo Verde.

O diplomata organizou uma cerimónia de despedida no espaço onde deixa uma marca activa da sua presença em São Tomé e Príncipe. Trata-se do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe. Um espaço que José Carlos Leitão, transformou numa referência cultural na cidade de São Tomé.

A promoção da cultura brasileira e são-tomense, ganhou maior ímpeto durante a missão do embaixador cessante. Grupos culturais brasileiros trouxeram aos são-tomenses, as cores da identidade brasileira e descobriram as marcas da santomensidade. De um lado e do outro, os dois povos foram se conhecendo mais, as semelhanças e as diferenças impostas pela história.

Ao aproximar a hora da partida, José Carlos Leitão convidou são-tomenses e a comunidade brasileira no país, para partilhar com eles os 4 anos e meio de convivência no arquipélago. «Após 4 anos e meio de trabalho um saldo muito positivo da minha experiência profissional em São Tomé. Vivi aqui uma quadra muito importante da minha maturidade. Não foi somente a questão profissional que prevaleceu. É preciso dizer que o aspecto humano da vida teve um peso muito relevante no conjunto de situações vividas na qualidade de embaixador. Minha primeira experiência plena como chefe de missão diplomática», declarou, o embaixador.

Brasil coopera com São Tomé e Príncipe em vários domínios. Formação de quadros é um dos destaques, a que se junta a segurança marítima. Com apoio do Brasil São Tomé e Príncipe criou a sua primeira unidade de forças especiais anfíbias, os fuzileiros navais.

O Presidente da Assembleia Nacional José Diogo, marcou presença na cerimónia festiva. Os ministros da Educação, Cultura, Ciência, e Comunicação Olinto Daio, e dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Urbino Botelho, também estiveram na festa da despedida do diplomata brasileiro, assim como antigos governantes, quadros de vários sectores da administração pública e do sector privado.

Abel Veiga