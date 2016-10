Ministro da Defesa quer elevar a capacidade operacional do exército

Arlindo Ramos que foi investido na semana passada pelo Presidente da República Evaristo Carvalho, como Ministro da Defesa e da Administração Interna, no quadro da remodelação governamental, visitou na quarta – feira o quartel-general do exército.

Recebido com honras militares o ministro realizou uma visita minuciosa ao quartel do exército e constatou dificuldades logísticas na maior base militar do país, o quartel do Mouro. As dificuldades financeiras que o país atravessa dificultam o abastecimento das viaturas militares com combustível suficiente para realizar as suas missões. Foi uma das dificuldades de logística constatadas pelo novo ministro da defesa.

Arlindo Ramos, pediu empenho, e trabalho em equipa, para resolver os muitos problemas que flagelam o exército, num país que segundo ministro tem «’uma economia fraca».

Uma das primeiras prioridades do novo ministro é a «revisão e actualização necessárias da legislação militar em vigor», frisou.

O desafio de revisão e actualização da legislação militar, contribui segundo Arlindo Ramos, para a dignificação dos militares. O exército e a guarda costeira, dois ramos das forças armadas de São Tomé e Príncipe, tem que ter uma capacidade operacional apurada. «Temos que transformar as forças armadas numas força verdadeiramente operacionais que servem a sociedade e o povo de São Tomé e Príncipe», assegurou o ministro.

Na parada do quartel-general do exército, o ministro, recordou aos praças que o comportamento fora do quartel é que dignifica as forças armadas. «Contem com o ministro ara tudo que for necessário, mas não contem com o ministro em questões de indisciplina», pontuou..

