Príncipe recebe ajuda após chuvas diluvianas

O Governo de São Tomé e Príncipe num comunicado, fez saber que na última semana reuniu-se em Conselho de Ministros, e analisou a situação na ilha do Príncipe, após as enxurradas de 18 de Outubro, que provocaram prejuízos avultados.

Segundo o Conselho de Ministros para atender as necessidades das populações afectadas, o Governo de Patrice Trovoada, «decidiu alocar ao Governo Regional do Príncipe, um montante de mil milhões e quinhentos mil dobras- 1.500.000.000.00-».

O Governo diz no comunicado, desta vez timbrado com carimbo do Secretariado do Conselho de Ministros, que vai enviar uma missão composta de vários ministros e técnicos para apreciar a situação no terreno, «de modo a ajustar os recursos necessários aos prejuízos reais que importa reparar».

No quadro do apoio solidário a população da ilha do Príncipe, o maior partido da oposição, o MLSTP, reagiu logo após as enxurradas que varreram a cidade de Santo António, tendo entregado ao Governo Regional do Príncipe uma ajuda financeira simbólica na ordem de 50 milhões de dobras, cerca de 2 mil euros.

Abel Veiga