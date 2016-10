Os são-tomenses foram convidados pelo Primeiro Ministro Patrice Trovoada, para uma sessão de sacrifício, para vencer a crise económica e financeira.. Patrice Trovoada que Governa São Tomé e Príncipe desde 2014 considera que o país se encontra numa situação muito difícil.

O líder descreveu a situação actual, que obriga o aperto dos cintos. «As contribuições dos nossos parceiros, algumas falharam», declarou.

«Saímos de um período eleitoral relativamente longo», acrescentou.

As dificuldades financeiras que se registam nos países vizinhos como Angola e Nigéria complicam a situação. Patrice Trovoada, acrescentou o Gabão como outro país cujas dificuldades tem impacto negativo para o arquipélago são-tomense.

São parceiros tradicionais, que nos últimos anos deram contribuição importante nomeadamente no financiamento do orçamento Geral do Estado são-tomense. Destaques para Angola e Nigéria. «Reflexos também a nível das nossas relações económicas e comerciais com eles, nomeadamente algumas situações que surgiram no país, relativamente a circulação de divisas e de capitais. Todos esses elementos levam a algumas dificuldades nomeadamente na arrecadação de receitas», explicou Patrice Trovoada.

São Tomé e Príncipe importa tudo, até o mais simples prego. Os importadores começam a registar dificuldades na obtenção de moedas de referência internacional como o dólar e o euro, para garantirem a aquisição de bens e serviços no mercado Europeu, e assim abastecer o mercado nacional.

Patrice reafirma que a situação é difícil. «Agora… que a situação está difícil está.», pontuou. No entanto, garante que tudo está sob controlo e que não justifica pânico. «O importante é que a situação está controlada. Temos um programa com o FMI, estamos a ser seguidos e controlados e não há razões para pânico», confirmou.

Para inverter o quadro difícil, o apertar dos cintos é uma necessidade urgente. «Temos que fechar algumas torneiras, as poucas que ainda pingam», avisou, para depois ditar a sentença. « É preciso um pouco mais de sacrifício», apelou.

Antes de ganhar as eleições legislativas de 2014 com uma expressiva maioria absoluta, e depois de assumir o cargo de Primeiro-ministro e Chefe do Governo, Patrice Trovoada, prometeu aos são-tomenses DUBAI. Algo parecido com um paraíso.

Analisando a escritura sagrada, a Bíblia, e o significado que dá ao termo SACRIFÍCIO, tudo indica que falta pouco para os são-tomenses chegarem ao paraíso ou DUBAI.

Quando o Messias, como também é designado o Primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, por milhares dos seus militantes e apoiantes, convida os seus fiéis para o SACRIFÍCIO, é segundo os relatos da bíblia, o momento alto de ligação directa entre o homem e o divino. Ou seja, é o caminho mais perto para se chegar ao paraíso, no caso concreto ao DUBAI.

Patrice Trovoada, baptizado “Messias” pelos são-tomenses e louvado pelas populações de várias comunidades como sendo Jesus Cristo que regressou a terra, anunciou que «Vamos tentar ultrapassar esta fase difícil dentro de 1 a 2 meses».

Tudo aponta que em finais de Dezembro de 2016, a profecia se cumprirá.

Note-se que o relatório da última missão do FMI que esteve no país, orientou o Governo a actualizar o preço dos combustíveis ainda este ano.

Abel Veiga