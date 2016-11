UE exige aceleração de reformas em STP para financiar o OGE de 2017

A União Europeia disponibilizou um pacote de 18 milhões de euros, para financiar o Orçamento Geral do Estado de São Tomé e Príncipe até 2019. Anualmente são desbloqueados pouco mais de 4 milhões de euros, para financiar projectos ligados a ao sector da água e saneamento.

O fundo que é aplicado directamente na execução do Orçamento Geral do Estado, é concedido anualmente com base na avaliação de 4 princípios. A evolução da situação macroeconómica do país, a transparência na gestão orçamental, a reforma das finanças públicas, e o que tem sido a política participativa de água e saneamento.

A missão da União Europeia liderada por Alain Joaris Chefe de Cooperação da delegação baseada em Libreville-Gabão e que se ocupa de São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial e dos demais Estados da África Central, manifestou satisfação e inquietação em relação ao desempenho técnico de São Tomé e Príncipe em relação a execução das acções no ano 2016. «Houve alguns progressos, mas temos que sublinhar um conjunto de problemas que encontramos no conjunto dos sectores, e que para nós é motivo de inquietação», declarou o Alain Joaris.

Na reunião de Diálogo Político Sectorial que decorreu nas instalações do ministério dos negócios estrangeiros, tomaram parte os ministros dos Negócios Estrangeiros, das Infra-estruturas, Recursos Naturais e Ambiente, e das Finanças e Economia Azul, respectivamente Urbino Botelho, Carlos Vila Nova e Américo Ramos. A União Europeia, destacou que «vários serviços técnicos fizeram um excelente trabalho, nos concedeu um conjunto de relatórios que foram úteis nesse trabalho. Alguns sectores demoraram a reagir sobretudo nos sectores de água e saneamento».

Para o Ministro dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, em 2016 o país registou enormes progressos que facilitaram a parceria com a União Europeia no apoio ao Orçamento Geral do Estado.

No entanto as perspectivas para o financiamento da União Europeia ao Orçamento Geral do Estado de 2017, dependem das reformas a serem feitas por São Tomé e Príncipe nas finanças púbicas e também na implementação do plano no sector de água e saneamento. Isso mesmo deixou bem claro o Chefe de Cooperação da Delegação da União Europeia. «Nos próximos meses vamos trabalhar juntos para melhorar a situação de forma a garantirmos que o benefício desse apoio orçamental se traduza em progressos no que toca a reforma das finanças públicas mas também na implementação do plano no sector de água e saneamento», declarou Alain Joaris.

Em Junho de 2017, União Europeia deverá analisar o nível de reformas que São Tomé e Príncipe realizou, para permitir que beneficie da tranche do apoio financeiro para o Orçamento Geral do Estado. «Isto implica esforços redobrados ou triplicados para avançar nas diferentes políticas sectoriais que serão sustentados com este apoio orçamental», sublinho.

A União Europeia manifestou-se pronta para apoiar São Tomé e Príncipe.

Segundo o Chefe de Cooperação da Delegação sub-regional, quanto maior for a performance do país na execução de reformas e na boa execução dos projectos, maior será a possibilidade de beneficiar do fundo suplementar que a União Europeia coloca a disposição dos países de África, Caraíbas e Pacífico.

Ou seja, o pacote de 18 milhões de euros para 4 anos, pode aumentar. Tudo depende da capacidade técnica e de gestão das autoridades nacionais.

Abel Veiga