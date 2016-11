OGE 2017 – ADI avisa que 2017 vai ser de contenção

Levy Nazaré, Secretário-geral do partido ADI, que governa São Tomé e Príncipe com o suporte de uma confortável maioria absoluta, descreveu a situação económica e financeira do país a luz da conjuntura internacional.

Não há outro caminho a percorrer em 2017 a não ser o da contenção das despesas. «Sabemos da conjuntura económica e financeira que o pais e o mundo atravessam. Se os nossos parceiros bilaterais atravessam momentos difíceis, obviamente que São Tomé e Príncipe que vive da contribuição desses países e instituições, sentirá o reflexo disso na nossa realidade orçamental», defendeu o secretário-geral da ADI.

O encontro entre o Primeiro-ministro Patrice Trovoada e o seu ADI, foi mais demorado do que com os outros 3 partidos da oposição, nomeadamente o MLSTP, o PCD e a UDD.

Levy Nazaré que é também primeiro vice-Presidente da Assembleia Nacional, percebeu após conversa com Patrice Trovoada de que o caminho de 2017 é mais apertado. «Um orçamento de contenção e acima de tudo realista. Contenção ao máximo nas despesas», precisou.

O atraso na apresentação do OGE para 2017 ao parlamento, foi justificado como sendo normal e rotineiro. Levy Nazaré deu o exemplo dos governos anteriores, que também não conseguiram entregar a proposta no prazo definido por lei. «Não dependemos só de nós. O Governo tem que fazer contactos, tem que ter garantias dos parceiros», realçou.

O Secretário-geral da ADI, acompanhado por outros dois deputados do partido, garantiu que o plano de execução do OGE 2016, vai ser analisado e debatido no parlamento, na sessão em que se discutirá também o OGE para 2017. «Vamos ter a discussão do orçamento, penso que o governo não irá fugir a este debate, quer da execução do OGE 2016, quer da proposta do Orçamento para 2017», concluiu.

Abel Veiga

.