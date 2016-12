Taiwan na boca do mundo por causa da conversa entre Trump e Tsai

A primeira conversa directa e ao mais alto nível entre um Presidente dos Estados Unidos (Eleito), e um Chefe de Estado de Taiwan ocorreu na última sexta – feira.

Donald Trump, o Presidente eleito dos EUA, quebrou a barreira que impedia o contacto directo e ao mais alto nível entre os Presidentes da ilha asiática e a hiper potência mundial.

Desde 1979, que os Estados Unidos de América, cortaram as relações diplomáticas com Taiwan, em proveito do reconhecimento de apenas a República Popular da China.

Na última sexta feira, durante 10 minutos, o Presidente Eleito dos Estados Unidos, conversou com a Presidente de Taiwan Tsai Ing-wen.

Uma conversa história que passou a fazer manchete nos principais órgãos de comunicação social do mundo. Segundo a imprensa internacional durante a conversa telefónica a Presidente de Taiwan, pediu a Trump apoio norte-americano para que Taiwan conquiste maior participação a nível internacional. Os vínculos políticos, económicos e de segurança que ligam os Estados Unidos de América e Taiwan, foram enaltecidos pelos dois presidentes.

Apesar da censura a conversa telefónica entre Trump e Tsai pela imprensa da República Popular da China, o ministro dos negócios estrangeiros de Pequim reagiu ao caso. «Tratou-se apenas de um pequeno truque de Taiwan. Não mudará a base internacional da política de uma única China à qual os Estados Unidos aderiram há anos. A política de uma única China é a pedra angular e a base fundamental do desenvolvimento de relações saudáveis entre os Estados Unidos e a China. Claro que não esperamos que haja interferência ou danos de qualquer tipo», referiu o chefe da diplomacia da China.

O leitor pode conferir mais detalhes em vídeo, sobre o destaque dado pela imprensa internacional, a conversa entre Trump e a Presidente Tsai, assim como a tensão gerada nos meios diplomáticos da República Popular da China.