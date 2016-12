Governo corta SINOANGOL do bloco 2

Um comunicado da Agência Nacional de Petróleo divulgado pela imprensa nacional, dá conta que o Governo rescindiu o contrato de partilha de produção do bloco 2 da Zona Económica Exclusiva com a empresa de capital maioritário chinês a Sinoangol.

Em Outubro do ano 2013, a empresa Sinoangol, com sede em Luanda – Angola, assinou o acordo de partilha de produção do bloco 2 da ZEE são-tomense e em Dezembro de 2013 depositou na conta do Estado são-tomense o valor de 5 milhões de dólares, valor respeitante ao bónus de assinatura do bloco 2.

No comunicado da Agência Nacional de Petróleo, é dito que a rescisão do contrato tem a ver com incumprimentos e violações do acordo por parte da Sinoangol.

O comunicado detalha alguns dos incumprimentos e violações do contrato, nomeadamente, o facto de a empresa Sinoangol, jamais ter prestado ao Estado são-tomense informações relativas ao montante recebido pela transferência de 30% de interesses participativos no Bloco 2. Transferência ocorrida em 31 de Março de 2014.

Mais ainda, a Sinoangol é acusada de nunca ter permitido o cálculo e o pagamento a São Tomé e Príncipe, do imposto em resultado da transferência dos 30% de interesses participativos no bloco 2.

Abel Veiga