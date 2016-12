MLSTP renova confiança política em Aurélio Martins

Após derrota da sua candidata às eleições presidenciais de Julho passado, Maria das Neves, o MLSTP maior partido da oposição, decidiu em Dezembro, prosseguir a sua marcha sob o comando do mesmo líder, Aurélio Martins.

O partido reuniu as suas estruturas de decisão, e Aurélio Martins voltou a merecer confiança do partido. «O Conselho Nacional à semelhança da Comissão Política Nacional, reafirmou a sua confiança na actual liderança do Partido, recomendando-a a prosseguir esforços e iniciativas que facilitam o diálogo, unidade e coesão interna, no respeito escrupuloso dos Estatutos do Partido», diz o comunicado do MLSTP que chegou a redacção do Téla Nón.

Aurélio Martins tem confiança renovada dos militantes do MLSTP, para preparar o partido para as eleições que se avizinham, nomeadamente as autárquicas e regionais que segundo o calendário eleitoral devem ocorrer no ano 2017, e as legislativas de 2018.

Aurélio Martins eleito Presidente do MLSTP em 2015, tem também uma missão que se afigura muito espinhosa, promover a unidade e a coesão no seio do maior partido da oposição, que já há alguns anos entrou num acelerado processo de desintegração interna.

O partido que já definiu os grandes objectivos políticos para 2017, dá importância capital, a promoção da unidade e coesão interna. «O MLSTP/PSD tem hoje a obrigação histórica de aprofundar o diálogo e o trabalho visando a unidade e coesão interna, assentes em valores éticos, morais, políticos e programáticos. Sejamos capazes de interpretar, os sinais que nos vêm sendo dados pelo eleitorado, nos últimos actos eleitorais. Temos que estar, todos conscientes, de uma vez por todas, que os nossos adversários estão fora desta sala, fora das estruturas intermédias e de base do MLSTP/PSD», declarou Aurélio Martins no discurso balanço de 12 meses de liderança do MLSTP.

O Presidente do MLSTP, fez alusão ao PEPS e a Plataforma, duas forças políticas que nasceram recentemente no país e que não são nada mais do que o resultado da desunião e desintegração da família do MLSTP. «Ao longo desses meses, tive vários e demorados encontros com ex-líderes do Partido e dirigentes históricos, sempre com a motivação de buscar formas para colocarmos e defendermos, em primeiro lugar, a nossa querida Nação e o glorioso MLSTP/PSD. Conversei, também, com dezenas de ex-camaradas que foram para a Plataforma e o PEPS, mas hoje estão desejosos em voltar ao nosso convívio. Camaradas, temos que parar de dar tiros, nos nossos próprios pés!!!», frisou.

Na sua agenda programática para 2017, o partido definiu um conjunto de acções prioritárias, em que se destaca, o reforço das estruturas distritais e regional; o crescimento da militância e o seu recenseamento permanente; a afectação dos membros da Comissão Política Nacional e do Conselho Nacional, ao nível das circunscrições, acompanhando em permanência as actividades políticas nos distritos, incluindo a indicação de alguns camaradas como “padrinhos dos distritos”.

Defende também a preparação das estratégias eleitorais para as próximas eleições; a formação e superação dos dirigentes, através da “Escola de Formação de Quadros do MLSTP/PSD”, a ser criada em breve.

O MLSTP, diz que precisa cultivar novas alternativas de governação, e pretende encontrar respostas concretas para os jovens que procuram o primeiro emprego e uma habitação condigna. Considera também importante garantir a reforma do Estado, como forma de criar mecanismos que permitam a boa governação, a transparência, e o combate a corrupção.

Críticas e denúncias a actuação do actual governo da ADI, marcam o posicionamento político do maior partido da oposição, manifestado na reunião do Conselho Nacional.

Para mais detalhes sobre o posicionamento político do MLSTP, consulte o teor do comunicado do Conselho Nacional e o discurso do Presidente do partido enviados à redacção do Téla Nón.

