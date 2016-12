Victor Monteiro diz não compreender os verdadeiros motivos da queixa – crime do Palácio do Povo

Director de Gabinete do ex-Presidente Manuel Pinto da Costa, Victor Tavares Monteiro, confirmou num comunicado, que a Presidência da República recebeu um apoio pontual de Taiwan para aquisição de viaturas chave na mão.

Explica no comunicado, que após a chegada das viaturas, o anterior Conselho de Administração da Presidência da República, deu conta que algumas das viaturas fornecidas, não respeitavam os requisitos da encomenda, com destaque para o tipo de combustível a utilizar. «A chegada da primeira encomenda, ficou-se a saber que algumas das viaturas eram a gasolina e não a gasóleo, conforme o pedido feito. Por decisão unânime do anterior conselho de administração da Presidência da República, orientou-se que as viaturas a gasolina fossem substituídas pelas de gasóleo», explica o comunicado distribuído a imprensa.

Apesar das várias tentativas junto ao fornecedor das viaturas para corrigir a situação, Victor Monteiro, realça, que a substituição de viaturas a gasolina pelas que consomem gasóleo, acabou por não ser realizada a tempo pelo fornecedor.

Por isso, no dia 24 de Agosto do ano 2016, a anterior Presidência da República, «apresentou uma queixa-crime no Ministério Público solicitando a cooperação institucional do Ministério Público angolano, no âmbito da CPLP, de forma a chamar responsabilidade ao fornecedor das viaturas, tendo em conta que o novo Presidente da República estava prestes a tomar posse», acrescenta o comunicado.

Segundo Victor Monteiro, a equipa administrativa da actual presidência da República sabe que há um processo interposto pelo conselho de administração da anterior presidência da república, que decorre os seus termos no Ministério Público, com vista a forçar o fornecedor das viaturas, a corrigir a encomenda feita.

A dúvida de Victor Monteiro, sobre os verdadeiros motivos da queixa crime anunciada pela presidência da república contra si, torna-se maior, quando sabe e com base documental, que «as viaturas em falta deverão chegar ao país ainda neste mês de Dezembro, e isso mesmo foi informado a actual administração da Presidência da República, com base em documentos», concluiu.

Abel veiga