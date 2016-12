Presidência da República anunciou processo-crime contra anterior Director de Gabinete

Numa nota de imprensa assinada pela assessora de comunicação do Presidente da República, é que foi entregue a redacção do Téla Nón, é dito que no dia 12 de Dezembro, a presidência da república apresentou na Procuradoria-geral da República, uma queixa – crime «contra o senhor Victor Monteiro, antigo Director de Gabinete do então Presidente da República com base no processo de aquisição de viaturas para o Palácio do Povo tendo sido disponibilizado um montante de 569.896 dólares norte americanos, pela República da China – Taiwan para o efeito».

A nota da Presidência da República, assinada por Hélia Fernandes, assessora de comunicação do Presidente da República Evaristo Carvalho, acrescenta que «consta nos autos que as viaturas não foram adquiridas ao seu todo e a verba em questão, utilizada apenas uma parte».

A nota de imprensa da presidência da república já mereceu reacção do coronel Victor Monteiro, ex-director de gabinete do anterior Presidente da República Manuel Pinto da Costa.

Abel Veiga