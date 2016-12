Empresa angolana não entregou ao Estado são-tomense viaturas no valor de 243.731 USD

Victor Monteiro antigo director de gabinete do ex-Presidente Pinto da Costa, disponibilizou para o Jornal Téla Nón um conjunto de documentos que suportam a queixa-crime interposta junto ao Ministério Público de São Tomé e Príncipe em Agosto de 2016.

Na queixa-crime a anterior presidência da República solicitou a intervenção do Ministério Público são-tomense no sentido de activar a cooperação internacional com a justiça angolana, para notificar o cidadão angolano Mauro Edmilson Cristiano de Carvalho.

O referido cidadão angolano, assumiu nos finais do ano 2013 a responsabilidade de fornecer a Presidência da República de São Tomé e Príncipe, um total de 11 viaturas, para garantir o apoio logístico à visita a São Tomé do então Presidente de Taiwan Ma Ying Jeou.

Na queixa-crime apresentada em Agosto passado ao Ministério Público, a presidência da República explica que s 11 viaturas foram adquiridas pela República de Taiwan, e que no quadro do apoio, depois da visita de Ma Ying Jeou, tais viaturas ficariam ao serviço da presidência da república.

Baltazar de Boa Morte Afonso, é outro nome que se destaca no relato que Victor Monteiro fez ao Ministério Público são-tomense em Agosto de 2016. Tal cidadão nacional, jogou papel determinante no negócio, uma vez que segundo a exposição entregue no Ministério Público, foi Baltazar de Boa Morte Afonso, quem recomendou aos serviços da presidência da república, a figura do cidadão angolano Mauro Edmilson Cristiano de Carvalho, para realizar o fornecimento das 11 viaturas, através da sociedade privada angolana, Frota Justo Limitada.

O certo é que a representação diplomática de Taiwan em São Tomé e Príncipe, transferiu 569.896 dólares norte americanos, para a conta da sociedade angolana Frota Justo Limitada.

Na queixa – crime contra o fornecedor angolano, é dito que quando as viaturas chegaram ao aeroporto de São Tomé em 2014, num avião cargueiro com matrícula angolana, os serviços da presidência deram conta que pelo menos 6 delas, não cumpriam os requisitos da encomenda.

As 6 viaturas no valor total de 243.731 USD, foram devolvidas a procedência no mesmo avião cargueiro e com a recomendação ao fornecedor no sentido de enviar as 6 viaturas com base na descrição da encomenda.

Até a presente data, o fornecedor angolano não fez chegar a São Tomé, as 6 viaturas que segundo a encomenda feita deveriam ser a gasóleo e não a gasolina.

Segundo o ex-Director de Gabinete da Presidência da República, a queixa-crime interposta contra o fornecedor angolano e todos os demais documentos sobre a importação das viaturas, foram entregues ao Ministério Público, assim como aos serviços da actual presidência da República, e a embaixada de Taiwan em São Tomé e Príncipe.

O leitor deve conferir o conteúdo da queixa feita contra o fornecedor angolano, e todos os documentos anexos ao processo, para melhor compreensão da polémica volta da importação com fundos de Taiwan das 11 viaturas para a presidência da república.

Abel Veiga