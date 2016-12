Estado da Nação é de crise

Crise económica e financeira, num país que depende em mis de 90% da ajuda financeira internacional para sobreviver durante um ano. É este o Estado da Nação são-tomense descrito pelo Primeiro Ministro Patrice Trovoada, no debate de segunda – feira na Assembleia Nacional.

Um Estado cujo Governo anunciou no início de 2016, a quando da aprovação do Orçamento Geral do Estado, que tinha na sua posse mais de 90% dos fundos previstos, mas que em Dezembro, o mesmo Primeiro-ministro foi dizer aos deputados que só conseguiu executar 45% das verbas inscritas, porque os parceiros internacionais que acordaram financiar as acções previstas não desbloquearam a totalidade das verbas acordadas.

O Estado da Nação é difícil, afirmou várias vezes o Primeiro-ministro Patrice Trovoada. Tão difícil que o Chefe do Governo, reconheceu já não ter capacidade financeira para pagar os salários da função publica. O Governo segundo Patrice Trovoada tem recorrido ao crédito dos bancos comerciais, que segundo ele, tem excesso de liquidez, para pagar os salários dos funcionários públicos, e para mais tarde então o Estado pagar o crédito.

Os salários de cada mês são pagos com mais de 15 dias de atraso. Segundo Patrice Trovoada, há países em que a situação de atraso no pagamento dos salários é mais grave.

A contenção e a palavra de ordem, num Estado onde muitas empresas sobretudo e construção civil, estão a fechar as portas, e a lançar centenas de pessoas no desemprego. Patrice Trovoada reconheceu a situação, mas garantiu que o seu governo está a tomar medidas, para dinamizar as pequenas e médias empresas, e assim garantir postos de trabalho.

A radiografia feita pelo Chefe do Governo, mostra um país sem tangas. Nu e ainda sem direcção clara para chegar ao prometido Dubai.

Abel Veiga