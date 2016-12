Taiwan reage a rotura das relações com STP

Num comunicado enviado a redacção do Jornal Téla Nón, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan, anuncia que põe fim as relações diplomáticas com São Tomé e Príncipe a partir de 21 de Dezembro.

O Governo de Taiwan justifica a sua decisão com a necessidade de «defender a dignidade da nação».

Diz o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan que a partir de hoje começa o processo da sua retirada de São Tomé e Príncipe, após 20 anos de relações amistosas. «A República da China-Taiwan vai fechar a sua embaixada em São Tomé e Principe, recolher sua missão técnica, e acabar com todos os projectos de cooperação bilateral», diz o comunicado.

O Governo de Taiwan diz que lamenta profundamente a decisão do Governo são-tomense em cortar as relações bilaterais, que foram estabelecidas em Maio de 1997.

O comunicado de Taiwan destaca a saúde pública, a agricultura, as infra-estruturas, energia e educação, como sectores onde o país asiático se destacou na cooperação bilateral com São Tomé e Príncipe.

O Governo de Taiwan, faz referência ao papel desempenhado na luta contra o paludismo em São Tomé e Príncipe. «Ajudou a reduzir a incidência da malária em São Tomé e Príncipe de 50% em 2003 para 1,01% em 2015», refere o comunicado do MNE de Taiwan.

.Para Taiwan a decisão do executivo de Patrice Trovoada em cortar as relações bilaterais, pode ter razões financeiras. «O governo de São Tomé e Príncipe, no entanto, com dificuldades financeiras excessivas, e exigências para além daquelas que a República da China – Taiwan, poderia atender, ignorou 20 anos de relações diplomáticas amigáveis», frisa o Governo de Taiwan.

O leitor tem acesso ao comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Taiwan em inglês - fplo_statement_sao_tome_dec_21-1

Abel Veiga