STP e China restabeleceram relações diplomáticas no dia 26 de Dezembro

Um comunicado do gabinete de imprensa do Governo são-tomense anunciou nas primeiras horas de 26 de Dezembro, o restabelecimento das relações diplomáticas com a República Popular da China.

Segundo o comunicado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Urbino Botelho, que foi enviado ara Pequim, reuniu-se com o seu homólogo chinês no dia 26 de Dezembro, e ambos subscreveram um comunicado onde «decidiram de comum acordo restabelecer as relações diplomáticas entre os dois países, e envidar todos os esforços no sentido de instalar a breve trecho representações diplomáticas ao nível de embaixadores, nas respectivas capitais».

O comunicado do Governo acrescenta que a República Popular da China manifestou-se decidida em apoiar o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, nos esforços pela salvaguarda da soberania nacional, integridade territorial e desenvolvimento económico e social em prol do povo são-tomense.

Por sua vez, refere o comunicado, o Governo de São Tomé e Príncipe, anunciou em Pequim que reconhece a existência de uma única nação chinesa, tendo como seu representante legítimo o Governo da República Popular da China.

Abel Veiga