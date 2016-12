Patrice “ Vamos fechar o comércio aos estrangeiros”  

O Primeiro-ministro Patrice Trovoada anunciou que vai fechar o mercado comercial do país, aos estrangeiros. Segundo o Chefe do Governo São Tomé Príncipe só vai permitir a entrada de investimento estrangeiro no sector comercial, a nível de 5 milhões de dólares.

Patrice Trovoada avisou que não é adepto de mercado excessivamente livre. Por isso garantiu que vai travar alguns investimentos estrangeiros sobretudo no sector do comércio. «Eu não sou adepto do mercado livre a 100%. Eu não sou. Temos uma economia muito pequena. E vamos fazer algumas reformas a nível do sector comercial, para acabar com a liberalização excessiva», declarou o Chefe do Governo na última sessão da Assembleia Nacional.

O líder do governo promoveu a livre circulação de estrangeiros no país, através da isenção de vistos de entrada, como forma de promover o turismo e o investimento privado.

Agora , decide travar a penetração dos mesmos no sector comercial são-tomense, para proteger os homens de negócios nacionais. «A nível do comércio, vamos fechar o comércio aos estrangeiros. A não ser que o investimento seja de certo nível. O nacional tem que ser aquele que temos que dar prioridade em termos de comércio. Se o estrangeiro vem e investe 5 milhões não em linha de crédito, mas sim em edifícios etc etc, tudo bem. Mas abaixo disso nós não daremos mais autorização ao estrangeiro para abrir uma tasca aqui na esquina, e fazer concorrência ao nacional», assegurou Patrice Trovoada.

A estratégia de Patrice Trovoada para proteger os comerciantes nacionais, começa a ser implementada em 2017.

Abel Veiga

