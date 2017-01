PR- “Retoma com a China é decisão política de vulto”

Evaristo Carvalho, Presidente da Republica e Chefe de Estado são-tomense, falou a nação por ocasião da passagem do ano, e destacou a decisão política de vulto, tanto a nível nacional como internacional, tomada por si em concertação com o Governo. «O reatamento das relações diplomáticas com a República Popular da China afigura-se também como uma das decisões políticas de vulto no espectro político são-tomense, não só pelo papel crescente e assertivo deste Pais no xadrez político mundial, como também pelas facilidades que a China hoje disponibiliza aos Países em via de desenvolvimento», declarou o Presidente da Republica.

Apesar da crise financeira internacional, que deixou São Tomé e Príncipe praticamente sem acesso a ajuda dos parceiros internacionais, no ano 2016, o Chefe de Estado são-tomense, transmitiu mensagem de encorajamento a todos os cidadãos. Segundo Evaristo Carvalho, o FMI que fiscaliza a situação macroeconómica do país, deu conta de bons indicadores que São Tomé e Príncipe registou no ano que terminou, e não só. «A apreciação de outros parceiros bilaterais e multilaterais de financiamento, designadamente, O Banco Mundial a União Europeia, o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África, vai também neste sentido e, é com satisfação, que gostaria de partilhar este denominador comum em relação ao nosso Pais», precisou.

No discurso à nação de 3 páginas, o Presidente da Republica, defendeu a unidade nacional, enalteceu a necessidade de se promover a justiça social e a inclusão.

Evaristo Carvalho encorajou o Governo a «concentrar, com determinação e afinco, os esforços e meios para a implementação do seu Programa de Crescimento e Diversificação Económica, dando um particular enfoque a contínua melhoria dos equilíbrios macroeconómicos, ao combate ao despesismo, assim como promover a poupança e atrair o investimento direto estrangeiro».

Exortações foram feitas os são-tomenses no país e na diáspora e os estrngeiros que residem e trabalham em São Tomé e Príncipe, «à mais cometimento ao trabalho, mais dedicação laboral e profissionalismo, para que todos edifiquemos um Pais, desenvolvido, seguro, acolhedor, solidário e coeso», concluiu.

O leitor deve acompanhar na íntegra o pronunciamento do Presidente da Republica por ocasião da passagem do ano em registo áudio.

Abel Veiga

