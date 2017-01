“Vulto” político da China e de STP começou no ano 2013

Em Novembro do ano 2013, São Tomé e Príncipe, conseguiu convencer a Republica Popular da China a assinar um acordo entre os dois países, que provisória e transitoriamente criaria as condições para a retoma das relações diplomáticas entre os dois países.

O acordo assinado entre o Governo são-tomense representando pela ex-ministra dos negócios estrangeiros e cooperação Natália Umbelina e o chefe da diplomacia chinesa, foi rubricado em Pequim no ano 2013.

São Tomé e Príncipe, conseguiu desta forma convencer a República Popular da China, a agir no sentido de abrir uma representação de ligação na capital São-tomense, que a par da promoção do investimento privado chinês no arquipélago, funcionaria também como um consulado chinês no país. Uma estratégia de aproximação, sem por em causa e de forma brusca as relações diplomáticas de São Tomé e Príncipe com Taiwan.

A estratégia político-diplomática são-tomense montada em 2013, e que deu corpo ao acordo entre os dois Estados, é singular no mundo. Nunca antes a República Popular da China, pôs a sua máquina empresarial disposta a investir num país, com o qual não tivesse relações diplomáticas, ainda mais sendo tal país amigo diplomático de Taiwan, a sua ilha rebelde.

A visão inteligente das autoridades são-tomenses, sob a liderança do ex-presidente Manuel Pinto da Costa, contestatário público do corte das relações entre São Tomé e Príncipe, com a República Popular da China em 1997, forçou a cedência das autoridades de Pequim. Na sua estratégia diplomática, São Tomé e Príncipe jogou com o facto do partido no poder em Taiwan no ano 2013, o Kuomintang, ser também defensor de uma só China. No entanto com a diferença de exigir uma única China, onde impera a democracia pluralista sem a ideologia comunista.

São Tomé e Príncipe explorou o momento de aproximação que se verificava entre a República Popular da China e Taiwan sob a direcção do partido Kuomintang, para deixar as autoridades de Pequim sem margens de manobra em relação ao acordo, que se afigurava como um processo transitório para a normalização das relações entre os dois países.

Um rompimento brusco por parte de São Tomé e Príncipe das relações diplomáticas com Taiwan em 2013, poderia agitar o bom relacionamento que China e Taiwan estavam a promover entre si durante a vigência do partido Kuomintang no governo de Taiwan. Prova disso, foi o encontro histórico entre o Presidente da China,Xi Jingping e Ma Ying Jeou Presidente de Taiwan em Novembro do ano 2015.(foto)

Os dois presidentes se reuniram em Singapura. Um cenário impossível para a actualidade, após a investidura em 2016 da primeira mulher Presidente de Taiwan, Tsai Ing –Wen líder do Partido Democrático Progressista de Taiwan. Um partido que defende a autodeterminação de Taiwan e que desde Maio de 2016, governa o país.

Na altura, São Tomé e Príncipe não agitou as águas asiáticas, e enquanto mantinha as relações com Taiwan que alocava 15 milhões de dólares por ano para financiar o Orçamento Geral do Estado, e suportava diversos projectos sociais e económicos, o arquipélago recebeu da China Popular uma lista de projectos a serem materializados no quadro do acordo entre os dois países assinado no ano 2013.

Os projectos anexos ao acordo, são os seguintes:

Alargamento da Cidade de São Tomé, Master Plan do País, Construção de um aeroporto, Construção do Porto em Água Profundas, Instalação de uma estação de Televisão Chinesa em São Tomé, e com um centro de retransmissão para toda a região africana, a semelhança do que acontece com a estação retransmissora da voz de América em São Tomé.

O sexto ponto da lista de investimentos públicos e privados que a República Popular da China acordou com São Tomé e Príncipe no ano 2013, contempla a recuperação das antigas roças para a promoção do Turismo. O sétimo ponto define a elaboração do Plano Nacional de Saúde e a Construção de um Hospital de Excelência.

O oitavo ponto refere-se a investimentos e participação de empresários chineses em diversas áreas com vista a criação de empregos directos. No nono e último ponto da lista de projectos, Pequim anuncia a criação de um banco de investimentos chinês em São Tomé e Príncipe.

O ex-Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, foi desde 1997, considerado pelos seus opositores como a principal figura política são tomense anti-Taiwan. Talvez pretendesse com a estratégia implementada, cansar e provocar desgastes a Taiwan ao ponto da ilha chinesa, ceder tranquilamente o seu lugar a Pequim, como parceiro diplomático de São Tomé e Príncipe e representante da Única China.

Uma estratégia que se consolidou, quando em Junho do ano 2014, enquanto Presidente da República visitou de forma privada a República Popular da China. Pinto da Costa que esteve em Pequim e em Xangai, acompanhado pelo então ministro das finanças Hélio d´Almeida, actualmente Governador do Banco Central, foi recebido por altas figuras da República Popular da China, com as quais limou as arrestas do acordo bilateral assinado em 2013. Nunca antes tinha visitado Taiwan, e não o fez até que deixou a presidência da república em Setembro do ano passado. Foi o único Chefe de Estado são-tomense que nunca visitou Taiwan.

Tendo tudo acertado em Pequim e em Xangai, a estratégia passava por deixar a execução dos projectos acordados com a República Popular da China, abafar por completo as acções Taiwanesas em São Tomé e Príncipe. Uma tarefa que no entanto precisaria de tempo, porque o estilo de cooperação implementado por Taiwan em São Tomé e Príncipe nos últimos 20 anos, não é facilmente suplantado

Taiwan desenvolveu uma política de cooperação horizontal. Uma política de aproximação e envolvência com as pessoas. Uma política de autêntico bombeiro da República. Atendia as necessidades do governo, das instituições do Estado, de figuras e forças políticas, e do cidadão comum em caso de baptizado, casamento, ou de qualquer infortúnio. Talvez por isso a estratégia “pintista” não teve apoio e envolvência do Governo da ADI no poder, que até antes de 20 de Dezembro de 2016 era identificado como sendo pró-Taiwan.

Exactamente no dia 20 de Dezembro de 2016, o Governo do partido ADI, a única força política são-tomense que em 1997 apadrinhou e defendeu o estabelecimento das relações diplomáticas com Taiwan, e a rejeição da China Única sob tutela de Pequim, veio anunciar ao país, que rompeu as relações com Taipei, e que reconhece a existência de uma e única China.

Depois do anúncio do Conselho de Ministros, o Primeiro-ministro Patrice Trovoada, deu uma conferência de imprensa. Em conversa privada com os jornalistas, ou seja em Off, o líder do Governo teria mostrado aos jornalistas um exemplar do acordo assinado por São Tomé e Príncipe e a República Popular da China no ano 2013, como uma das provas de que a sua decisão de romper as relações com Taiwan e reconhecer a China Única, faz parte de um processo, cujo “vulto” vem de 2013.

Na edição desta terça – feira o Téla Nón vai colocar a disposição dos leitores o teor do acordo assinado em Pequim no ano 2013, e cuja capa terá sido alegadamente mostrada aos jornalistas no Palácio do Governo. O Téla Nón dará também mais detalhes sobre o momento actual do regresso de São Tomé e Príncipe ao convívio com a Única China.

Abel Veiga