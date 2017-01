Fradique preparou corte com Taiwan mas na hora H desistiu

Fradique de Menezes, ex-Presidente da República de 2001 à 2011, recebeu como um das heranças do seu antecessor Miguel Trovoada, as relações diplomáticas com Taiwan. No entanto o Téla Nón apurou que após o primeiro mandato de 5 anos como Presidente da República, Fradique de Menezes, montou uma estratégia para atrair investimentos da República Popular da China para São Tomé e Príncipe.

Uma estratégia que implicaria o corte das relações com Taiwan. A estratégia “Fradiquista”, foi lançada no ano 2007. O Téla Nón apurou que o então Chefe de Estado são-tomense, havia advertido a representação diplomática taiwanesa, de que o valor da ajuda financeira atribuída a São Tomé e Príncipe, como resultado do reconhecimento da República de Taiwan, era irrisório.

Na altura Taiwan disponibilizava cerca de 10 milhões de doares anuais a São Tomé e Príncipe, como havia acordado em 1997 com o então Presidente Miguel Trovoda.

Fradique de Menezes, que tinha prometido ao povo são-tomense, transferir para o sector público a dinâmica do sector privado, defendia a realização de projectos estruturantes para o país, e não encontrava recursos suficientes da parte de Taiwan, para realizar tal sonho.

Com apoio do ex-Presidente do Senegal Abdulaye Wade, que visitou São Tomé e Príncipe no ano 2007, Fradique de Menezes, engendrou a estratégia para recuperar as relações comerciais e diplomáticas com a República Popular da China.

No mesmo ano, enviou uma delegação governamental são-tomense à República Popular da China. A delegação governamental são-tomense chefiada por Maria dos Santos Tebús, (Vulgo Santa), então vice-Primeira Ministra do Governo de coligação MDFM/PCD, partiu de São Tomé num fim-de-semana, rumo a Dakar – Senegal, de onde seguiu viagem para Pequim.

O Téla Nón apurou que em Pequim, representantes dos governos de São Tomé e Príncipe e da China negociaram as modalidades para o reatamento das relações bilaterais, tendo sido definido um conjunto de projectos estruturantes a serem implementados em São Tomé e Príncipe. Dentre os projetos destacam-se a construção do porto em águas profundas e a requalificação da cidade de São Tomé.

Concluído o trabalho das equipas governamentais, faltava apenas, ACÇÃO, por parte do então Chefe de Estado são-tomense, Fradique de Menezes que deveria parar de defender a causa de Taiwan nas sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas, e mais importante ainda, emitir o decreto que rompe as relações com Taiwan e confirma o reconhecimento da República Popular da China, como representante da única China.

Tinha chegado a hora H. O Téla Nón apurou que Fradique de Menezes, vacilou. Algum tempo antes, a República da Guiné-bissau tinha rompido as relações com Taiwan, e retomado o convívio com a China Popular. Fradique de Menezes, não tinha registado grandes avanços em Bissau após a decisão das autoridades da Guiné-bissau. Ficou indeciso, e com medo que a sua decisão gerasse um convulsão social no país.

As movimentações de Fradique de Menezes com apoio do Senegal, foram seguidas por Taiwan, que logo a seguir ao fracasso do Chefe do Estado são-tomense, convidou Fradique de Menezes e quase todo o governo são-tomense para uma visita a Taipei. Delfim Neves então Ministro das Obras Públicas, Carlos Gustavo dos Anjos, ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros, participaram na visita de Estado, que forçou Taiwan a elevar o donativo financeiro que era atribuído a São Tomé e Príncipe, de 10 milhões de dolares anuais desde 1997, para 15 milhões de dólares anuais a partir do ano 2008.

Factos da história política e diplomática de São Tomé e Príncipe com Taiwan, que deixam entender que as relações com a ilha asiática decididas por Miguel Trovoada em 1997, estiveram sempre tremidas.

Abel Veiga