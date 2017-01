Atenção: “Vamos Descolar” e desta vez sem medo de feitiço

São Tomé e Príncipe é um arquipélago que se assemelha a um porta-aviões. Estamos sempre a viajar. O anúncio do piloto que comanda as aeronaves do porta-aviões já é rotina. “Atenção Vamos Descolar”.

O arquipélago – porta-aviões, registou no início do ano 2017, a mesma mensagem do piloto chefe. Só que desta vez, a descolagem tem uma mais-valia. O feitiço não tem chances.

Os feiticeiros que operaram no ano 2016, cujas acções de bruxaria, deixaram o porta-aviões sem acesso a ajuda financeira internacional, e os pilotos e passageiros, sem o décimo terceiro salário para as festas de natal e do ano novo, não conseguirão travar as descolagens de 2017.

Os feitiços de 2016, que forçaram o piloto chefe a anunciar sacrifícios para toda a equipa do porta-aviões. Os mesmos feitiços que obrigaram o piloto chefe a profetizar 2017, como um ano difícil, foram repelidos na travessia de 20 de Dezembro de 2016 para Janeiro de 2017, pela tinta-da-china, ou melhor, pela magia de troca-tintas da China.

O importante é que desta vez o arquipélago-porta aviões, vai descolar, sem medo de feitiço, com destino ao Dubai.

Abel Veiga