Empresas e homens de negócios da China avançam para infra-estruturação de STP

A empresa chinesa de construção civil CRBC, garantiu ao Presidente da República Evaristo Carvalho, a sua participação no projecto de modernização do aeroporto internacional e de construção do porto em águas profundas. «Estamos a preparar o projecto do aeroporto e do porto em águas profundas e de estradas. Queremos antecipar a execução de todos esses projectos», declarou Zhang Weimin, representante da empresa estatal chinesa CRBC.

A promessa da empresa chinesa de participar na execução de projectos estruturantes em São Tomé e Príncipe, foi feita durante encontro na quinta – feira com o Presidente da República. A empresa chinesa CRBC, está também envolvida na construção do porto em águas profundas em São Vicente – Cabo Verde.

Wu Yi, encarregado de Negócios da República Popular da China em São Tomé e Príncipe também esteve presente no Palácio presidencial, e garantiu que a China regressou a São Tomé e Príncipe e em peso. «Dissemos ao Presidente que no futuro vamos ter cooperação em várias áreas aqui em São Tomé e Príncipe, e para trazer benefícios mais rápidos ao país», frisou o encarregado de negócios da China.

Por outro lado, os Governos são-tomense e chinês já definiram o futuro para os estudantes são-tomenses que se encontram em Taiwam. Segundo Wu Yi, os estudantes que se encontram em Taiwan vão ser transferidos para China. Governo chinês, já está a preparar as condições para receber todos os estudantes são-tomenses que serão transferidos da universidade de Taiwan para universidades da República Popular da China. «Vamos organizar tudo de melhor maneira para os alunos», concluiu.

Construção de uma nova pista no aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe, é a principal empreitada que a China assumiu realizar em São Tomé e Príncipe durante o ano 2017.

Abel Veiga