Patrice orienta os são-tomenses para o consumo do álcool nacional

O apelo do Primeiro-ministro aos são-tomenses, para que consumam mais as bebidas alcoólicas nacionais, foi feito na manhã desta sexta – feira no aeroporto internacional. Na altura o Chefe do Governo deixava o país para participar em Bamako – Mali, na cimeira França – África.

Questionado pela imprensa sobre a subida do preço dos bens alimentares no mercado nacional, ao que tudo indica como consequência do aumento pelo Governo das taxas para importação de bebidas alcoólicas, o Chefe do Governo, foi peremptório. «Quando a nível do Banco Central libertamos divisas para o sector bancário e comercial, a maioria das importações acaba em cervejas, em vinhos e muitas vezes vinhos baratos em termos de má qualidade que fazem mal a saúde, não é admissível».

Segundo Patrice Trovoada, as divisas devem servir apenas para importação de materiais de construção, medicamentos e comida. «Por isso aqueles que não podem passar sem álcool, nesse capítulo de poupar a divisa, é melhor consumirem o álcool nacional. Essas medidas são para continuar até que de facto se comece a reduzir o consumo de álcool que é prejudicial para a saúde», pontuou, Patrice Trovoada.

Cacharamba , é a imagem de marca do álcool nacional. É o mais produzido, o mais consumido, e o mais mortífero. Patrice Trovoada, está determinado em reduzir a importação de bebidas alcoólicas estrangeiras, e hoje orientou os consumidores nacionais a se concentrarem no álcool nacional.

Note-se que estudos realizados colocam São Tomé e Príncipe na liderança do ranking dos países africanos de língua portuguesa em índice de alcoolismo.

Abel Veiga