Comando militar promete repor autoridade do Estado nas Praias Nazaré e Lagarto

O Comandante da Guarda Costeira, capitão-de-mar-e-guerra, Idalécio João(na foto), chamou a imprensa para uma visita aos bairros da Praia Nazaré e da Praia Lagarto, localizadas na marginal 12 de Julho, para segundo o comandante militar, «o povo de São Tomé e Príncipe ver a situação nestas duas localidades».

Uma situação terrível, só equiparada as regiões africanas em que se faz o garimpo. Os dois bairros vizinhos do aeroporto internacional, estão totalmente esburacados. Residências estão a demolir uma atrás da outra. Tudo por causa da extracção de areia.

São os mesmos habitantes, que realizam a extracção de areia até que as suas residências acabem por ruir. O centro da praia Lagarto, se transformou num mercado nacional de areia. A matéria-prima muito procurada para a construção civil, está amontoada por toda a parte.

Durante a visita do Comandante da Guarda Costeira, registou-se o surgimento de várias unidades de produção de blocos. A areia é extraída do quintal de cada residência e no mesmo quintal, inicia-se a produção de blocos.

Um dos produtores de blocos, garantiu que não tem outra alternativa para sustentar a sua família, a não ser extrair areia no quintal, e produzir blocos. Prometeu prosseguir com a operação, mesmo se isso implicar a perda da sua vida. O cidadão lançou críticas ao comando da guarda costeira, tendo perguntado «quando os dirigentes roubam, porquê que vocês não vão aborda-los»?

No entanto na Praia Lagarto, muitos moradores estão descontentes com a situação de anarquia total que domina o bairro. Juvelina Francês, levantou a sua voz, contra a desordem. «Estado tem que tomar medidas contra isso. Pessoas de outras localidades também vêm extrair areia cá. Agora, só estão nesta vida. Não querem nada com o trabalho. Só querem dinheiro», desabafou a habitante da Praia Lagarto.

Sobretudo homens das Praias Lagarto e Nazaré, é que se manifestam decididos em prosseguir com a extracção de areia. Decididos em dar as suas vidas, pela causa do esburacamento dos dois bairros da marginal 12 de Julho.

Talvez o temperamento exaltado que manifestaram durante a visita do Comandante da Guarda Costeira, tirou-lhes discernimento para perceber o que está a ser preparado, e o que vem aí.

O capitão de mar e guerra Idalécio João, visitou as duas localidades acompanhado pelo capitão dos portos de São Tomé e Príncipe, Rui Cravid. Mais importante ainda é que fez-se acompanhar pelo Chefe das Operações Militares das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, o tenente coronel Tomé da Glória.

O mecanismo operacional das forças armadas, já estará activado para por a sua máquina em marcha em direcção aos dois bairros. «Tem que haver autoridade do Estado. A Capitania dos portos está inserida na guarda costeira e tem jurisdição sobre o território que vem do mar para dentro numa distância de 80 metros. Temos homens com músculos, para repor a autoridade do Estado nesta zona toda», declarou o comandante da guarda costeira.

O capitão de mar e guerra, Idalécio João, acrescentou que «não estamos aqui para combater contra ninguém. Apenas para por fim ao vandalismo nesta área».

Questionado sobre a resistência que sobretudo os homens das duas localidades têm oferecido nesta fase de diálogo e aconselhamento, o comandante da guarda costeira, avisou que «eles não podem resistir contra os militares».

O comandante da guarda costeira, esclareceu que o plano operacional dos militares, não se limitará apenas aos que extraem e vendem areia. «Há que tomar medidas contra quem está a extrair e contra quem está a comprar a areia. Quem compra roubo também é ladrão», sublinhou.

Os militares não agem por sua própria conta. Agem obedecendo a ordens ou decisões das instituições do poder democrático. O comandante da guarda costeira, assegurou que até esta quarta feira deverá sair um comunicado das instituições democráticas do Estado, que ao que tudo indica orientará as forças da guarda costeira a repor a autoridade do Estado nos dois bairros assaltados pela anarquia.

Militares da guarda costeira já estão a patrulhar a estrada que dá acesso ao aeroporto internacional, para impedir o transporte de areia que é extraída das Praias Nazaré e Lagarto.

Abel Veiga