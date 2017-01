UE investe 6,75 milhões de euros na dinamização das culturas do cacau, café e pimenta  

O acordo que permite a execução do projecto de desenvolvimento agrícola, financiado pela União Europeia, foi assinado esta quinta – feira nas instalações do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

As cooperativas de produção das três fileiras agrícolas para exportação, nomeadamente Cacau, Café e Pimenta serão os principais alvos do financiamento da União Europeia, avaliado em 6 milhões e 750 mil euros.

Para o Governo são-tomense o novo projecto de cooperação com a União Europeia vai redinamizar as três principais fileiras de produção agrícola para exportação.

Nos próximos 4 anos, 6 milhões e 750 mil euros serão investidos para aumentar a produção de forma sustentável.

Helmut Kulitz, Chefe da Delegação da União Europeia para São Tomé e Príncipe, com sede em Libreville-Gabão, adiantou os grandes objectivos do pacote financeiro. «Redinamizar a economia, criar emprego, através do reforço das fileiras agrícolas de exportação, o que vai acontecer com a melhoria da produção sustentável nacional de culturas tradicionais de exportação, e a consolidação do acesso desses produtos ao mercado internacional», afirmou o chefe de delegação da União Europeia..

As cooperativas de produção de cacau, café e pimenta de qualidade serão os principais beneficiários do projecto que também dá atenção especial a formação para melhora da capacidade técnica do Ministério da Agricultura.

Teodorico Campos, Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, assistiu a assinatura do acordo, e destacou as acções a serem implementadas nos próximos tempos. «Com este financiamento haverá uma maior intervenção em todas as fileiras de modo que possamos aumentar a nossa produção e a nossa economia. Acreditamos que este projecto trará uma melhoria para os nossos agricultores e para o nosso país», frisou o Ministro.

O projecto da União Europeia, pretende incrementar a produção de alta qualidade do cacau, do café e da pimenta em perfeita harmonia, com a preservação do ambiente, nomeadamente as florestas.

Factor importante para o sucesso da produção agrícola em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga