Manifestação contra governação de Patrice prevista para Fevereiro

A SITUAÇÃO ACTUAL DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

O grande colapso nacional resulta do pecado cometido pelos títulares dos cargos do poder Político, que ao invés de cumprir com as suas funções de controlo e protecção dos interesses colectivos próprios do Estado-sociedade, precipitam na ganância, enriquecimento fácil e sem justa causa.

Consequências:

O empobrecimento dos comerciantes nacionais em detrimento dos comerciantes estrangeiros, particularmente os libaneses e nigerianos que enriquecem de forma assustadora;

Apercebe-se a debilidade da Finança Pública do Estado e paradeiro incerto do seu património, com consequente empobrecimento geralizado da população;

OEmpréstimo Internacionalcada vez mais recorrente, com consequências gravosas para o cofre do Estado;

Solicitação sistemática de apoio Internacional, dos dirigentes,transforma o país em Estado pedinte mancluto (Clincatá), e desta forma educam os cidadãos adultos, jovens e crianças para a prática de pedintes;

Improdutividade e fraca capacidade contribuitiva, mas alvo de constantes acréscimos fiscais (imposto);

Incapacidade de pagamento, pontual, dos salários aos trabalhadores;

Corrupção generalizada;

Criminalidade individual e organizada, expontâneo e pré-meditada, em ascensão (crescimento);

Desemprego compulsivo e provocado;

Fome, doenças, stresse, desespero, falência das poucas unidades produtivas existentesno País, Opressão, perseguições, maus tratos, violência e humilhação pública propiciada pelos dirigentes de Estado, … etc .

E para agravar mais a situação, o poder Executivo (Governamental) interfere nas esferas dos outros poderes de soberania, impedindo-os de exercer devidamente as suas funções, facto que paraliza por completo o Estado e o seu normal funcionamento.

Os Juízes já não gozam da independência, nem tão pouco lhes são assegurados as garantias-protecção do Estado como forma destes ditarem o direito e realizara justiça. Por essa razão,têm medo de decidir contra certas pessoas e instituições públicas e privadas; e quando o fazem, estas decisões ficam por cumprir.

Doutra sorte, os Juízes, talvés por questões ligadas a vergonha e reafirmação, tomam decisões com mãos pesadas contra aqueles que não lhes possam causar medo ou qualquer prejuízo.

O mesmo se passa com os Magistrados do Ministerio Público, Polícia Nacional e a Polícia de Investigação Criminal.

As Forças Armadas que juraram bandeira, com a sua própria vida, para tudo fazer na defesa da Independência Nacional, a Integridade Territorial do Estado e do Regime Democrático, estão capituladas, vigiadas e controladas.

Certas patentes desta unidade (principalmente os oficiais do exército nacional), não sentem os problemas económicos, financeirose sociaisde toda a sociedade são-tomense, deixando à deriva todos os restantes cidadãos nacionais e os seus subalternos.

Assim, deixam de cumprir as suas missões e juramentos, esquecendo que hoje têm esses benefícios só pelo facto de São Tomé e Príncipe ser um Estado soberano. Porque se um dia viermos a perder esta qualidade (Estado Soberano), voltarão a ser escravos e viverão na miséria assim como o restante dos cidadãos têm vivido.

A Presidência da República perdeu crédito, prestígio e o mando que deveria qualificar-lhe, enquanto instituição de controlo e representação da política externa do Estado são-tomense.

Tornamos um Estado que corta relações diplomáticas com outro Estado só por não disponibilizarem dinheiro aos nossos dirigentes.

São Tomé e Príncipe já não sabe quem é o seu presidente da República e nem a figura que lhe deve representar Internacionalmente (se é o Primeiro Ministro ou o Presidente da República).

Os deputados transformaram – se, na sua maioria, em apoiantes de galéria (deixa como está, para ver como fica).

A Comunicação Social Pública deixou de existir pura e simplesmente, cortando tudo, dando tratamento jornalístico a tudo, escondendo tudo de todos, ficando apenas com a missão de servir de veículo de transmissões de mentiras concertadas, humilhações públicas aos cidadãos, impostura governamental eetc… Facto que trasnforma-a numa entidade privada (que tem dono) e impostora.

A Rádio Nacional não foge a regra.

Os Partidos Políticos da Oposição estão na expetactiva e satisfeitos com os erros e a queda eminente do Partido político ADI, a espera que chegue as eleições para regressarem ao poder, sem preocupar-se com o sofrimento dos seus próprios militantes, quanto mais de toda a sociedade são-tomense.

A Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, enquanto instituição que deveria exercer o papel de colaborador da Justiça e defensor das liberdades e garantias individuais, tem demonstrado certo conformismo com a desgraça social dos cidadãos são-tomenses –tipo: “nós não temos nada a ver com isso.”

Conclusão:

Diante disto, não resta-nos outra alternativa a não ser tomar os nossos destinos pelas nossas próprias mãos, recorrendo aos meios de luta e defesa dos nossos direitos, já que ninguem predispõe-se em fazê-lo por nós.

É nesta optica que, resolvemos avançar para uma manifestação pública e pacífica, no proximo mês de Fevereiro de 2017, com concentração na Praça da Independência.

A Manifestação é um direito constitucional dos cidadãos, previsto como forma de garantia aos mesmos à salvaguarda dos direitos fundamentais – CONFIRME ARTIGO 34º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – LEI Nº 1/2003.

Pelo que, os cidadãos devem participar sem medo algum.

Não espere que os outros façam por si, venha e manifeste o seu descontentamento com a situação actual do nosso País e o nível péssimo de vida que vives.

“Unidos por um São Tomé e Príncipe melhor.”

São Tomé, 20 de Janeiro de 2017

Lubofe Carvalho