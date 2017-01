Parlamento não conseguiu debater OGE – 2017 na terça – feira

A Assembleia Nacional não conseguiu debater a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2017. Tudo por causa de discrepâncias nas cifras avançadas pelo Governo na proposta submetida ao parlamento em 30 de Novembro de 2016, e os novas cifras do orçamento, expostas pelo Ministério das Finanças no seu portal on line.

O debate não aconteceu, os deputados deram conta que tinham nas mãos um projecto de orçamento com dados e cifras, que não correspondem a realidade. As duas bancadas da oposição questionaram sobre o facto, e consideraram que a proposta do OGE sobre a qual trabalharam nos últimos meses, simplesmente não existe.

O Ministro das Finanças Américo Ramos, deu explicações segundo as quais, a proposta submetida ao parlamento em Novembro de 2016, tinham apenas previsões. Segundo o ministro, nos dias subsequentes, foram compilados os dados e informações que não tinham sido disponibilizados em Novembro.

Os deputados prepararam-se para o debate com base em dados fornecidos pelo Governo na proposta orçamental submetida de 30 de Novembro de 2016. Só que a partir de Dezembro o Ministério das Finanças começou a divulgar outros dados no seu portal na internet.

Por exemplo em termos de fontes de financiamentos para determinados projectos, a proposta do OGE entregue ao parlamento em Novembro indicava Taiwan como fonte de financiamento. No entanto o documento do Ministério das Finanças exibido on-line a partir de Dezembro, apresenta outros projectos e tendo a República Popular da China como fonte de financiamento.

Os deputados não consideraram que não poderiam debater uma proposta de OGE caducada. Por solicitação da bancada parlamentar do MLSTP, maior partido da oposição, a sessão parlamentar foi suspensa para ser retomada esta quarta – feira.

Abel Veiga