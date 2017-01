PM apresentou linhas de força do OGE-2017 ao parlamento

O Orçamento de Estado para o ano corrente avaliado em 132 milhões de euros, é financiado em quase 90% pelos parceiros internacionais. O Primeiro-ministro Patrice Trovoada que esteve na terça – feira no parlamento, apresentou as linhas de força do OGE.

Segundo Patrice Trovoada, o sector das infra-estruturas absorve 17,3% das verbas destinadas ao investimento público. A educação recebe 15,7%, a saúde 13%, o ministério das finanças, comércio e economia azul tem 7,5% da fatia orçamental e a agricultura 6%.

O Chefe do Governo anunciou acções no sentido de alargar a base tributária para aumentar a recolha das receitas. Manifestou-se seguro de que as exportações vão aumentar em 2017, nomeadamente do cacau. Patrice Trovoada, sente que o fluxo turístico também vai crescer, e que o investimento público e privado vai ser maior em 2017.

Por isso fez as contas, e anunciou ao parlamento, que a proposta do OGE para 2017, vai permitir o crescimento da economia na ordem de 5%, maior do que o registado em 2016, cerca de 4%.

Um orçamento que segundo o Chefe do Governo, dá prioridade ao investimento na área social, e que em consequência, combaterá o desemprego, favorecerá o crescimento, e terá impacto na redução da pobreza.

A inflação que em 2016 subiu para 5,1% deverá segundo o líder do Governo baixar para 3% em 2017.

Patrice Trovoada, manifestou optimismo moderado aos deputados, para depois avisar que 2017, será um ano difícil e que exigirá sacrifícios.

Abel Veiga