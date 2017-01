ADI aprovou o OGE polémico para 2017

O Orçamento Geral do Estado para 2017, foi aprovado na generalidade pela maioria parlamentar que sustenta o Governo. O MLSTP maior partido da oposição votou contra e a bancada do PCD também rejeitou a proposta do Orçamento Geral do Estado.

Foi numa sessão plenária da Assembleia Nacional marcada pela continuidade da polémica em torno das cifras discordantes do Orçamento de Estado. As bancadas da oposição continuaram a questionar a existência de duas propostas distintas para o orçamento geral do Estado de 2017.

Uma entregue a Assembleia Nacional que aponta Taiwan como fonte de financiamento na ordem de 29% do bolo orçamental, e outra disponibilizada no portal on line do ministério das Finanças, que mostra a República da China como uma das fontes de financiamento do OGE ara 2017.

A polémica que não permitiu a discussão efectiva do conteúdo do OGE para 2017 deu lugar a votação e a maioria da ADI com 33 votos garantiu a aprovação da proposta orçamental que foi entregue ao parlamento em Novembro de 2016.

A sessão polémica da Assembleia Nacional, permitiu a alguns deputados trocarem insultos e galhardetes. Situação que foi contestada pelo deputado e vice-Presidente do parlamento, Levy Nazaré, que apelou os seus colegas de todas as bancadas, a corrigirem as suas atitudes e comportamentos, para assim dignificar a casa da democracia, e preservar a sua imagem.

Abel Veiga