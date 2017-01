MLSTP pede investigação do MP e do TC sobre o OGE 2017

O MLSTP maior partido da oposição votou contra o OGE 2017, porque segundo Jorge Amado(na foto) líder da bancada parlamentar, «é um orçamento fraudulento».

O partido da oposição que esgrimiu argumentos na sessão plenária da Assembleia Nacional, para provar ao país a alegada fraude orçamental, reforçou a sua posição em entrevista a imprensa nacional, tendo destacado a duplicação de financiamento asiático ao OGE 2017, sem que o Primeiro-ministro Patrice Trovoada, desse qualquer explicação aos deputados. «Se já entrou fundos da China-Taiwan cujo orçamento é aprovado em Julho, e se há um outro orçamento com fundos da China-Popular, então há uma duplicação do Orçamento e uma duplicação de verbas. O que significa que alguém está a preparar-se para comer alguma coisa», declarou Jorge Amado.

A bancada parlamentar do MLSTP, insiste na ideia de que o orçamento de Estado de Taiwan foi aprovado em Julho de 2016.

E que tudo indica que os 15 milhões de dólares anuais que disponibilizava para São Tomé e Príncipe tinham sido alocados antes do corte das relações diplomáticas decidida pelo Governo são-tomense a 20 de Dezembro de 2016. «Há necessidade de se esclarecer isso. Como não obtivemos este esclarecimento por parte do governo achamos que existem outras autoridades que são o ministério público e o tribunal de contas que terão que esclarecer essa questão. Nós ao aprovarmos este orçamento estaríamos a aprovar um orçamento fraudulento», precisou o líder da bancada parlamentar do MLSTP.

MLSTP pede intervenção do Ministério Público e do Tribunal de Contas para esclarecer o conteúdo das fontes chinesas inscritas no OGE 2017.

Abel Veiga