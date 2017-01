Três ministros cerraram punho com areia

Com punho cerrado sobre a areia, os Ministros Carlos Vila Nova das Infra-estruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Américo Ramos das Finanças, Comércio e da Economia Azul, e Arlindo Ramos da Defesa e da Administração Interna, assinaram no dia 25 de Janeiro, um despacho conjunto, que proíbe a extracção e comercialização de areia em todas as zonas do interior e costeiras do território de São Tomé e Príncipe.

O Governo endureceu o punho para combater a extracção ilegal de areia, após os últimos episódios que ocorreram nos bairros de Praia Nazaré e de Praia Lagarto, localizados na porta de entrada do país e que foram transformados em autênticas áreas de garimpo.

O despacho conjunto dos 3 ministros, ordena que «ficam suspensas todas as autorizações de extracção e transporte de areia por tempo indeterminado».

Segundo o documento, só em casos de superior interesse público, «poderá ser outorgada autorização para extracção de areia nas zonas do interior ou costeira do país».

Por outro lado a Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe, recebeu ordens do Governo para proceder a fiscalização permanente de todas as zonas costeiras e do interior do país.

O despacho conjunto, avisa que qualquer cidadão que violar a ordem de proibição de extracção e comercialização de areia, terá que pagar 5 milhões de dobras, cerca de 200 euros, por cada saco de areia que for retirado do mar ou do interior do país.

Já os veículos que forem apanhados no transporte de areia, terão os seus proprietários que pagar multas milionárias. Se for camião o valor a pagar é de 150 milhões de dobras, equivalentes a mais de 6 mil euros.

Em caso de carrinhas de caixa aberta ou viaturas ligeiras a coima está avaliada em 50 milhões de dobras, mais de 2 mil euros.

As motorizadas muito utilizadas no transporte de areia e de tudo em São Tomé e Príncipe, se forem apanhadas com areia o proprietário terá que desembolsar 10 milhões de dobras, cerca de 408 euros.

O despacho histórico de Vila Nova, Américo Ramos e Arlindo Ramos para combater a extracção de areia, diz que os pagamentos das multas deverão ser efectuados no prazo de 30 dias. Quem não pagar no prazo definido, terá que pagar juros de mora no valor de 1 milhão de dobras mais de 40 euros, por dia até o limite de 60 dias.

Após os 60 dias, se o pagamento não for feito, a moto-carrinha, motorizada, jeep, táxi, carrinha, ou camião, passarão a ser propriedade do Estado são-tomense.

Os três ministros cerraram o punho e brindaram o país com a norma mais dura que se tem memória, para travar a degradação das praias do país e a erosão costeira.

Resta saber se vingará com o tempo. Porque em São Tomé e Príncipe medidas são anunciadas de tempo em tempo para disciplinar a vida colectiva. Mas, leve -leve, com o passar do tempo, tudo fica na mesma. A proibição do uso de viaturas do Estado fora das horas normais de expediente, que ganhou força de lei, é um dos exemplos dos sucessivos fiascos governamentais em termos de tomadas de medidas.

Abel Veiga