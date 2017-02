Evaristo disse ao MLSTP que promulgou OGE em tempo record sob pressão do Governo

Quem garante tal declaração do Presidente da República é Jorge Amado(na foto em baixo), líder da bancada parlamentar do MLSTP que chefiou a delegação do partido que se reuniu na quinta – feira com o Chefe de Estado Evaristo Carvalho.

«O Presidente da República como é peculiar a sua franqueza nos disse que estava sob pressão do governo que o pressionou para promulgar rapidamente o orçamento, e teve que o promulgar rapidamente porque o governo apresentava razões de dívidas com empresas etc etc, que tinha que pagar urgentemente», declarou Jorge Amado no átrio do Palácio do Povo após reunião com Evaristo Carvalho.

O MLSTP que contestou a modalidade de apresentação do Orçamento Geral do Estado para 2017, em que havia duas versões com cifras distintas, uma entregue ao parlamento em Novembro de 2016 e outra disponibilizada no site do ministério das finanças em Dezembro de 2016, lamentou o facto de pela primeira vez no sistema democrático são-tomense, o Chefe de Estado agir sob pressão do Governo, atropelando as normas regimentais.

O mais grave segundo o MLSTP, é que na reunião com o Presidente da República, ficou a saber que Evaristo Carvalho, promulgou o OGE-2017 sem a redacção final da comissão competente da Assembleia Nacional. «A Assembleia violou todas as normas regimentais, inclusive aquela que determina que após a aprovação do orçamento na globalidade, deve ser submetido a comissão especializada que deverá elaborar a redacção final. No mesmo dia em que se concluiu o debate do orçamento, na calada da noite o orçamento foi entregue ao Presidente da República para promulgação», explicou o líder parlamentar do MLSTP.

Para o MLSTP, a pressão que o Presidente disse ter sido alvo por parte do Governo, provocou a promulgação mais célere de um orçamento na história do regime democrático são-tomense. «O que é estranho é que estando cá no Palácio com o senhor Presidente, ficamos a ser que o Presidente ao receber o Orçamento, não observou os prazos regimentai e logo no dia seguinte promulgou também o orçamento», acrescentou.

No palácio presidencial, o MLSTP diz ter percebido que houve troca-tintas. «A versão do orçamento que se provou na Assembleia Nacional, foi a versão que deu entrada na Assembleia Nacional em Novembro de 2016. Mas a versão que foi enviada ao Presidente da República para promulgação a versão que estava no site do Ministério das Finanças», pontuou o porta-voz do MLSTO na reunião com o Presidente da República.

Segundo o MLSTP a Proposta de OGE aprovada na Assembleia Nacional, apresentava Taiwan como fonte de financiamento de vários projectos. Financiamento que atinge perto de 29% do bolo orçamental.

No entanto o orçamento que acabou por ser promulgado, é o que esteve publicado no site do Ministério das Finanças e que apresenta a República Popular da China como uma das fontes de financiamento.

O MLSTP insiste em dizer que o país está perante uma fraude orçamental. «Podemos dizer que o país está em saque», afirmou Jorge Amado no Palácio Presidencial..

O partido já anunciou que vai recorrer ao Tribunal Constitucional para solicitar a fiscalização do OGE-2017. Será que valerá a pena? Questionou o Téla Nón. «Sabemos que o órgão governo, o órgão Presidente da República, o órgão Assembleia Nacional, actuam como um só. Resta o órgãoTribunal para ver se encontramos resposta, para que São Tomé e Príncipe não esteja na lista dos países que funcionam fora da lei. Se o Tribunal também faz parte de um e único poder, não valerá a pena», concluiu Jorge Amado.

